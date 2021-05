Pro-Beam und Fit AG schließen Entwicklungskooperation

Anzeige

Die Pro-Beam Gruppe, ein Unternehmen im Bereich der Elektronenstrahl- und Lasertechnologie, und der Oberpfälzer Spezialist für Additive Fertigung Fit AG wollen bei der Entwicklung von additiven Fertigungsverfahren mittels Elektronenstrahl zusammenarbeiten.

Die beiden Fertigungsunternehmen wollen ihr Know-how bündeln und durch die entstehenden Synergien neue technologische Möglichkeiten schaffen. Die Zusammenarbeit wird sich auf die Bereiche Prozess-, Material- und Anlagenentwicklung für additive Elektronenstrahlverfahren erstrecken.

Fit hat über 25 Jahre Erfahrung in der additiven Fertigung, insbesondere in der Datenaufbereitung und in der Prozesstechnik. Pro-Beam dagegen ist mit über 45 Jahren Expertise in der Elektronenstrahltechnologie der ideale Partner für den Anlagenbau.

„Die Expertisen der beiden Firmen Fit und Pro-Beam bergen ein enormes Potenzial“, meint Dr. Thorsten Löwer, CTO bei Pro-Beam, „um mit dem Elektronenstrahl eine signifikante Erweiterung von Anwendungsmöglichkeiten der additiven Fertigung zu erreichen.“

„Ich bin überzeugt, dass diese Technologiekooperation wichtige Ergebnisse erzielen wird“, erklärt Carl Fruth, Gründer und Vorstandsvorsitzender der FIT AG, und fügt hinzu „Wir haben einige ganz konkrete Aufgabenstellungen im Kopf, die wir jetzt mit pro-beam angehen und zur marktreifen Technologielösung bringen können.“

