Projektideen für Normen gesucht

Anzeige

Seit dem 1. Juni läuft die Bewerbungsphase für DIN-Connect, ein Förderprogramm des Deutschen Instituts für Normung DIN und der Kommission VDE | DKE. Gesucht werden innovative Projekte aus den Bereichen Kreislaufwirtschaft, smarte Technologien & Dienstleistungen, Industrie 4.0, innovative Arbeitswelt, Ageing Societies, Infomationstechnik, innovative Materialien und Sicherheit in der Elektrotechnik.

Das Programm unterstützt Unternehmen dabei, ihre Innovationen in die Normung und Standardisierung zu überführen und erleichtert ihnen so einen schnelleren Marktzugang, heißt es. Bis zum 30. September 2018 können kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups ihre Projektideen mit Normungspotenzial einreichen. Voraussetzungen sind:

Wettbewerbsbedingungen von DIN-Connect im Überblick

In den Projekten werden DIN SPEC (PAS) oder VDE-Anwendungsregeln erstellt

Die Projektlaufzeit beträgt höchstens zwölf Monate

Projektideen von Start-ups und KMU werden bevorzugt

Förderhöhen: 10.000 Euro, 20.000 Euro, 35.000 Euro

Am 8. November 2018 präsentieren die Teilnehmer ihre Ideen auf einer Pitch-Veranstaltung in Berlin. Hier können sich die einreichenden Start-ups und Unternehmen mit erfahrenen Normern vernetzen und frühzeitig über Möglichkeiten austauschen, wie Innovationen in die Normung und Standardisierung eingebracht werden können.

Die Gewinner werden Ende Januar 2019 bekannt gegeben.

Teilnehmer können ihre Projektideen über die Innovationsplattform auf din.de/go/din-connect einreichen. Mehr Informationen zu dem Förderprogramm gibt es unter: www.din.de oder www.dke.de/din-connect

21. Juni 2018