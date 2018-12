PTC als IoT-Plattformanbieter ausgezeichnet

Anzeige

Im Bericht „PAC RADAR IoT Platforms in Europe 2018“ wird PTC als branchenführender IoT-Plattformanbieter ausgezeichnet. Für den Bericht hat das Marktanalyse- und Beratungsunternehmen PAC mehr als 120 Plattformen untersucht und 43 davon in sieben Segmenten bewertet. PTC erzielte mit der IOT-Plattform ThingWorx Bestnoten in der Kategorie Kompetenz für die schnelle Anwendungsbereitstellung sowie Industriegeräte. Damit liegt das Unternehmen unter anderem vor GE, SAP, Siemens und der Software AG. Dem Bericht zufolge ermöglicht ThingWorx eine einfache und schnelle Geräteanbindung, Datenvisualisierung über Drag & Drop-Dashboards und Ereignisverarbeitung.

10. Dezember 2018

