PTCs Thingworx im Webinar: Mit dem IoT in 30 Tagen zur Produktionsreife

Welche konkreten Vorteile die IoT-Plattform Thingworx von PTC in der Praxis bietet, zeigt ein Industrieanzeiger-Webinar am 23. März 2021 von 10:00 bis 11:00 Uhr. Im Mittelpunkt des Webcasts steht der Spezialmaschinen- und Anlagenbauer Strama-MPS. Um Datenanalysen, OEE und Serviceangebote für Kunden zu verbessern, entschied sich Strama-MPS im März 2020 für die Einführung der IoT-Plattform Thingworx. Als agiles Unternehmen konnte Strama-MPS PTCs Thingworx-Technologie trotz Covid-19 schnell und direkt an seinen neuen Maskenproduktionsmaschinen anwenden.

Im Gespräch mit Martin Ebner, CTO bei Strama-MPS, und Florian Straßl, Software Engineer bei Strama-MPS, geht Dr. Florian Harzenetter, Business Development Director bei PTC, in diesem Industrieanzeiger-Webinar unter anderem auf folgende Fragestellungen ein:

Wie trägt die organisatorische Aufstellung von Strama-MPS zu maximalem Kundennutzen und Digitalisierungsfortschritt bei?

Welche Herangehensweise verfolgte Strama-MPS bei der Implementierung der IoT-Lösung Thingworx?

Welche Erfahrungen und Zukunftspläne nimmt Strama-MPS aus diesem ersten Projekt mit?

Natür,ich können die Teilnehmer des Webcasts auch eigene Fragen beisteuern. Mehr Infos und Anmeldung finden Sie hier.