Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland beteiligt sich als Gesellschafter mit 12,5 % an der Adamos GmbH. Damit hat Adamos neben DMG Mori, Dürr, Software AG, Zeiss, ASM PT, Engel Austria und der Karl Mayer Gruppe einen achten Gesellschafter. Adamos verfolgt mit über 30 Partnern ein gemeinsames Ziel: Die Etablierung eines Ökosystems, in dem gemeinsam durchgängige Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau sowie deren Kunden entworfen, weiterentwickelt, vertrieben und genutzt werden können.

PwC Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, Vertrauen in die digitale Transformation zu schaffen und Unternehmen den Weg zu vereinfachen. Die Gesellschaft unterstützt unter anderem beim Digitalisieren und Ausrichten ihrer Geschäftsmodelle, operativen Prozesse, Organisationsformen und Kundenerlebnisse. Adamos zeichnet sich durch sein Angebot aus Technologie und Community, durch Offenheit, Neutralität und durch Fokussieren auf den Maschinen- und Anlagenbau aus. Das Unternehmen bietet mit Adamos Hub, dem Store, dem Partnernetzwerk sowie der IIoT-Plattform ein digitales Ökosystem für die Industrie rund um den Maschinen-, Komponenten- und Anlagenbau.

Dr. Ulrich Störk, Sprecher der Geschäftsführung von PwC in Deutschland, sagt: „Plattformen bedeuten Synergieeffekte für alle Beteiligten. Wir glauben an ein ganzheitliches Ökosystem für den Maschinenbau. Adamos bietet Maschinenbauern einen schnellen Einstieg in das Thema Digitalisierung und bedient den Trend hin zu modularen Services, die integriert genutzt werden können. Durch unsere Beteiligung wollen wir aktiv dazu beitragen, die Lösungen nach vorne zu bringen.“

Adamos wurde als strategische Allianz für Industrie 4.0 und Industrial Internet of Things gegründet. Es vernetzt Unternehmen aus Industrie, IT und Beratung und schafft so eine der wichtigsten Voraussetzungen, um eine nachhaltig erfolgreiche Industrie 4.0-Plattform zu etablieren. Dr. Marco Link und Dr. Tim Busse, Geschäftsführer bei Adamos, freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit: „Mit PwC Deutschland haben wir einen neuen Gesellschafter an Bord, der ein starker Multiplikator ist. Gemeinsam treiben wir die Digitalisierung mit innovativen Lösungen weiter voran.“