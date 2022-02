Re-Start der SurfaceTechnology

Vom 21. bis 23. Juni 2022 ist es wieder soweit nach pandemiebedingter Pause in 2020: Die SurfaceTechnology Germany kehrt auf das Messegelände in Stuttgart zurück. Laut Veranstalterin Deutsche Messe AG ist sie das wichtigste Branchenevent der Oberflächentechnik sowie ihrer Anwender. „Trotz des anhaltenden Pandemiegeschehens blicken wir zuversichtlich auf den Sommer und freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit allen Beteiligten“, sagt Global Director Hendrik Engelking – seit 1. Dezember ist er neu für die Fachmessen SurfaceTechnology Germany sowie Parts2clean, Interschutz und Ligna verantwortlich.

Auch digitale Teilnahme möglich

Den Unternehmen und Besuchern, die nicht in Stuttgart dabei sein können, will Engelking ein „erweitertes digitales Angebot“ machen. „Im Fokus stehen aber ganz klar die Präsenz und das Networking vor Ort.“ Als inhaltliche Schwerpunkte sind klima- und umweltschonende Verfahren, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit in diesem Jahr geplant.

Zu den Ausstellungsthemen gehören Galvanotechnik, Strahltechnik, Nano- und Mikrotechnologie, Thermisches Spritzen, Industrielle Plasma- und Laseroberflächentechnik, Beschichtungsmaterialien, Oberflächenbehandlung, Umweltschutz und Versorgungstechnik, Dienstleistungen, Vorbehandlung, Reinigung sowie Mess-, Prüf- und Analysetechnik.

Fachforum gibt Einblicke in Forschung und Digitalisierung

Das Fachforum mit mehr als 40 Vorträgen und Diskussionen gibt Einblicke in die aktuellen Forschungsinhalte. Dort diskutieren Experten über technologische Entwicklungen sowie die digitale Transformation der Oberflächentechnik. (os)

www.surface-technology-germany.de

Deutsche Messe

Messegelände

30521 Hannover

Tel.: 0511 89–0

www.messe.de