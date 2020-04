Anzeige

Ab sofort stehen die Präzisions-Spannzeuge von Ringspann zur Direktorder im Webshop des Unternehmens zur Verfügung. Davon profitieren insbesondere Hersteller von zylindrischen Komponenten für den Automobil- und Maschinenbau sowie die Luftfahrt- und Fluidtechnik. Sie können nun aus zahlreichen Standardbaureihen mit kompletten Spannfuttern und Spanndornen zum Außen- und Innenspannen auswählen. Alle verbindlichen Preise und Lieferzeiten lassen sich einsehen und die Bestellung kann per Mausklick ausgelöst werden.

Die Spannfutter und Spanndorne des Unternehmens eignen sich für nahezu alle Dreh-, Fräs- und Schleifverfahren sowie Prüf- und Wuchtprozesse, bei denen erhöhte Anforderungen an die Genauigkeit das Geschehen bestimmen. Ihre Domäne ist daher die Bearbeitung und Fertigung anspruchsvoller zylindrischer Werkstücke wie sie beispielsweise im Getriebebau oder in der Fluidtechnik benötigt werden. Zu den Einsatzgebieten gehört auch die Verzahnungstechnik. Infolgedessen profitieren unter anderem die Hersteller und Zulieferer von hochwertigen Präzisionsbauteilen wie etwa Zahn- und Stirnrädern oder Planetenträgern und Pumpenrädern von der nun realisierten Ausweitung des Webshop-Angebots des Herstellers.

Einsatzfertige Komplettlösungen

Die neue Webshop-Erweiterung umfasst alle Flanschfutter und Flanschdorne im Scheibenblock-, Kegelbüchsen-, Kegelhülsen- und Flachkörper-Design mit ihren unterschiedlichen Außen- und Innenspann-Prinzipien. Bei den Dornen gehören außerdem der hochgenaue Dehnhülsen-Spanndorn sowie ein besonders schlanker Spitzendorn mit zum neuen Webshop-Sortiment. Allen Präzisions-Spannzeugen gemeinsam ist, dass es sich um einsatzfertige Komplettlösungen mit hohen Rundlaufgenauigkeiten handelt.

CAD-Modelle und der nächste Schritt

Der Webshop bietet dem Anwender aber nicht nur die Möglichkeit der schnellen Order, sondern auch Zugang zu zahlreichen wichtigen Informationen rund um die einzelnen Spannzeuge. Besonders interessant für Konstrukteure und Instandhalter sind hierbei – neben den ausführlichen Produktbeschreibungen – die Downloads von Datenblättern und Einbauanleitungen sowie der 3D-CAD-Datenmodelle in allen relevanten Formaten.

Ringspann treibt die Ausweitung und Detaillierung seines Webshops in allen Produktgruppen konsequent voran. Auch der nächste Schritt im Bereich der Präzisions-Spannzeuge ist bereits in Arbeit: Die Integration der gesamten Auswahl an Spannelementen für die Flanschfutter- und -dorne – also der Scheibenblöcke, Kegelhülsen, Kegelbüchsen, Dehnhülsen und Druckringe. Sobald auch diese Erweiterungsmaßnahme umgesetzt sei, könne der Anwender auch alle Tausch- und Ersatzteile für die Ringspann-Spannzeuge online auswählen und ordern, teilt das Unternehmen mit.