R+W bindet slowakischen Standort enger an

Die R+W Antriebselemente GmbH hat ihren Standort zur Komponentenfertigung in Nizna/Slowakei umfirmiert und noch enger an das Unternehmen angegliedert. Im August wurde zudem ein weiterer Geschäftsführer zur Verstärkung des Werks in der Slowakei gewonnen.

Einige Bauteile der Präzisionskupplungen werden dem unterfränkischen Kupplungshersteller R+W von der Komponentenfertigung in der Slowakei geliefert. Im Zuge der strategischen Ausrichtung wurde der Produktionsstandort Ende 2021 komplett der R+W Gesellschaft angegliedert und nennt sich seitdem R+W Slovakia k.s.

Angepasster Prozess zur optimalen Produktionsauslastung

Wichtige Bauteile, um Kupplungen in Wörth am Main herstellen zu können, kann das Headquarter so in kurzer Zeit beziehen. Beide Standorte können einen gemeinsamen und aneinander angepassten Prozess zur optimalen Produktionsauslastung aufbauen und implementieren. Das Werk in Nizna wurde 2003 gegründet, beschäftigt mittlerweile rund 100 Mitarbeitende und fertigt jährlich mehr als 1,2 Mio. Bauteile.

Geschäftsführung erweitert

Auch personelle Veränderungen standen in der Slowakei an: Seit Mitte August verstärkt Michal Strelicka neben Milan Letasi die Geschäftsführung. Beide verantworten die operative Führung und weitere Entwicklung des Standorts. Viele Aufgaben werden fokussiert voran getrieben, beispielsweise die Erneuerung und der gleichzeitige Ausbau des Maschinenparks sowie eine konsequente Anpassung aller Prozesse. (jk)

