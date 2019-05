Anzeige

Der Automobilzulieferer Schaeffler hat die Eröffnung seines neuen Werks im vietnamesischen Bien Hoa gefeiert. Mehr als 45 Mio. Euro hat das Unternehmen in den Bau der Fertigungsstätte investiert und will bis Ende des Jahres rund 300 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Werk liegt im Industriegebiet Amata in Bien Hoa, rund 50 km von Ho-Chi-Minh-Stadt entfernt, im Süden des Landes und ersetzt die bisherige Fabrik. Hier werden künftig Industrielager und Komponenten für unterschiedliche Anwendungen produziert. Schaeffler erhöht die Kapazitäten für das bestehende Produktportfolio und schafft neue Produktlinien, unter anderem für Spann- und Nadellager. Das neue Werk ist nach dem Baukastenprinzip entwickelt worden und soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Derzeit sind rund 25.000 m² Fläche bebaut. Die in Vietnam hergestellten Produkte werden an Kunden aus verschiedenen Industriebereichen wie Landwirtschaft, Bau- und Bergbaubereich, Antriebstechnik, Lebensmittelverarbeitung, Textil-, Papier-, Stahl- und Zementindustrie sowie dem Bereich Motorräder geliefert.

29. Mai 2019