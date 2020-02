Anzeige

J. Schmalz erweitert sein internationales Netzwerk und gründet in Österreich eine weitere Tochtergesellschaft. Sitz der Niederlassung ist Linz. Das dortige Team berät ab sofort die Kunden aus der Region rund um die Automatisierung mit Vakuum, Vakuum-Technik für Roboter, die ergonomische Handhabung sowie Kransysteme für Vakuum-Hebegeräte.

„Für uns ist die Gründung in Österreich ein weiterer Schritt in unserer weltweiten Wachstumsstrategie“, erklärt Geschäftsführer Dr. Hinrich Dohrmann. Den Standort wählten die Vakuum-Experten mit Bedacht: Oberösterreich mit Landeshauptstadt Linz zählt zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen Österreichs. Zielbranchen sind neben Logistik, Holz und Metall auch Robotik und Automation – sowohl in Industrie als auch Handwerk. Entsprechend hoch bewertet Schmalz das Potenzial – nicht zuletzt aufgrund der voranschreitenden Automatisierung und Digitalisierung der Industrieproduktion.

19. Februar 2020

