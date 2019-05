Anzeige

Schumacher Packaging, einer der größten Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe, hat 2018 seinen Umsatz um 6 % auf 627 Mio. Euro gesteigert. Die Mitarbeiterzahl kletterte auf über 3300. Für weiteres Wachstum will das Unternehmen in den nächsten vier Jahren 200 Mio. Euro investieren und damit auch strategische Ziele verfolgen. Besonders wichtig sei dabei größere Autarkie bei der Rohmaterial-Versorgung. In Polen übernahm die Gruppe Ende 2016 ein Papierwerk, um es auf recycelte Rohpapiere umzustellen. Aufgrund gestiegener Kosten sei nach wie vor eine strikte Preisdisziplin erforderlich.

21. Mai 2019