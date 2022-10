Eplan und Siemens Smart Infrastructure werden strategische Partner

Um Schaltanlagenbauern und Elektroplanern optimierte Lösungen anzubieten, gehen Siemens Smart Infrastructure und Eplan eine strategische Partnerschaft für die Marktsegmente Industrie und Infrastruktur ein. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Sebastian Seitz, CEO von Eplan und Andreas Matthé, CEO Electrical Products bei Siemens Smart Infrastructure Ende September 2022.

Die Siemens-Geschäftseinheit Electrical Products tritt dem Eplan Partner Network als strategischer Partner bei. Im Marktsegment Industrie intensivieren Siemens und Eplan die langjährig existierende gute Zusammenarbeit, beispielsweise um Eplan Daten für konfigurierte Siemens-Produkte durchgängig bereitzustellen. Für das Marktsegment Infrastruktur haben sich Eplan und Siemens entschieden, Kundenprozesse gemeinsam zu optimieren und zu automatisieren, beispielsweise im Sivacon- und Alpha-Umfeld (Energieverteilungssysteme) durch die Integration von Simaris (Planungstools) und der Eplan Plattform.

„Das übergeordnete Ziel unserer Zusammenarbeit ist die Schaffung einer Plug-and-play-Struktur für Elektroplaner“, sagt Matthé. Man wolle die Tools bidirektional für beide Seiten öffnen und somit Arbeitsschritte vereinfachen und beschleunigen.

Seitz hebt die Potenziale hervor, die sich für gemeinsame Kunden auftun: „Gerade im Schaltanlagenbau können wir mit Einsatz von Eplan Pro Panel die Prozesse optimieren und stärker automatisieren. Zudem werden wir den wachsenden Bereich der Energieverteilung gezielter adressieren und gemeinsam mit Siemens durchgängige Lösungen für integrative, effizientere Workflows schaffen.“

Über Eplan

Eplan bietet Software und Service rund um das Engineering in den Bereichen Elektrotechnik, Automatisierung und Mechatronik. Das Unternehmen entwickelt eine der weltweit führenden Softwarelösungen für den Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau. Eplan unterstützt zudem Kunden darin, herausfordernde Engineering-Prozesse zu vereinfachen.

Über die Siemens-Geschäftseinheit Electrical Products

Die Siemens-Geschäftseinheit Electrical Products bietet Produkte für eine sichere und effiziente elektrische Infrastruktur auf Niederspannungsebene in Gebäuden und der Industrie. Das sind zum Beispiel Sicherheits-, und Steuerungsprodukte, Mess- und Überwachungsgeräte, Schalter und Steckdosen. Das Portfolio der Geschäftseinheit beinhaltet zudem kommunikationsfähige Softwaretools, mit denen sich die Energieverteilung an die Gebäude- und Industrieautomation sowie an offene cloudbasierte IoT-Systeme anbinden lässt. (eve)

Hier finden Sie mehr über: