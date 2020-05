Anzeige

Betreiber von Anlagen sind sich oft nicht bewusst, dass Explosionsschutznormen auch für Hebezeuge von Kransystemen einzuhalten sind. Explosionsgeschützte Kransysteme sind deshalb ein Muss, wo Gase, Dämpfe und Nebel sowie Stäube entstehen und diese Explosionsgefährdungen verursachen. Im Webinar am 23. Juni erläutert Dipl.-Ing. Marc Döttling, Produktmanager Stahl CraneSystems, wie die Vorschriften ATEX/IECex einzuordnen sind und gibt einen Einblick in Explosionsschutzkonzepte nach UL: NEC oder CEC. Der Referent verantwortet bei dem Künzelsauer Hebezeug- und Krantechnikhersteller das Produktsegment Seilzüge, Krane und CraneKits. Im Webcast zeigt er zudem die Einsatzorte und Gefahrenstellen in der Hebe-, Fahr- und Steuerungstechnik auf und stellt dar, wie mit Hilfe von effizienten, elektrischen Seilzügen, Kettenzügen und Fahrantrieben sowie Kran-Komponenten diese geschützt werden können. Praktische Hinweise für den langjährigen sicheren Betrieb mit wartungsfreundlichen Hebezeugen runden das Webinar ab.

Für die kostenfreie Teilnahme am Live-Webinar registrieren Sie sich einfach auf der Industrieanzeiger-Website oder geben die Kurzadresse http://hier.pro/p0VOA in Ihren Browser ein.

Kontakt:

Stahl CraneSystems GmbH

Daimlerstr. 6

74653 Künzelsau

Tel. +49 7940 1280

www.stahlcranes.com