Sicherheitsbremsen in sicherheitskritischen Einsatzfällen

Im Rahmen des Seminars „Sicherheitsbremsen in sicherheitskritischen Anwendungen“ informiert Mayr Antriebstechnik umfassend über die Auswahl, Dimensionierung, Ansteuerung und den Betrieb von Sicherheitsbremsen. Außerdem stehen Maßnahmen zum langfristigen Erhalt der Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit im Fokus. „In vielen sicherheitskritischen Anwendungen sind Sicherheitsbremsen häufig die einzige Absicherung gegen Abstürze oder ungewolltes Absinken schwebender Lasten“, erklärt der Schulungskoordinator Dr. Benedikt Biechele. Eine falsche Auslegung und Dimensionierung dieser Bremsen könne zu gravierenden Sach- und Personenschäden führen.

Das Anwenderseminar vermittelt, wie Fehler bei der Auslegung vermieden werden. Ein praktischer Teil mit Livedemos auf Prüfständen rundet das Seminar ab. Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, Konstrukteure, Entwickler und Sicherheitsbeauftragte aus dem Maschinenbau und findet in diesem Jahr an zwei Terminen (5. Juni und 4. Dezember 2019) bei Mayr in Mauerstetten im neu eröffneten Zentrum für Kompetenz und Kommunikation statt.

11. März 2019