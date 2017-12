Siemens auf weiter Wachstumskurs

Anzeige

„Ziele erreicht“, meldet Siemens-CEO Joe Kaeser für das am 30. September beendete Geschäftsjahr 2016/17. Laut Angaben hat der Industriekonzern in diesem Zeitraum den Umsatz um 4 % auf 83,0 Mrd. Euro gesteigert. Bereinigt um Währungseffekte bedeutet dies ein Plus von 3 %. Das operative Ergebnis des Industriegeschäfts stieg um 8 % auf 9,5 Mrd. Euro. Dies entspricht einer Umsatzrendite von 11,2 %. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 11 % auf 6,2 Mrd. Euro. Ein jeweils zweistelliges Wachstum erzielten die Divisionen Building Technologies, Digital Factory, Mobility sowie Process Industries and Drives. Diese Zuwachsraten hätten Rückgänge bei Power and Gas sowie Siemens Gamesa Renewable Energy überwogen, heißt es weiter. Zum Geschäftsjahresende waren 372 000 Mitarbeiter im Konzern beschäftigt.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F+E) betrugen 5,2 Mrd. Euro, das sind 500 Mio. Euro mehr als im vorigen Geschäftsjahr. Weltweit wurden in diesem Zeitraum rund 63 000 Patente (+3200) erteilt. Im Jahresschlussquartal erhöhten sich die Umsätze um

2 % auf 22,3 Mrd. Euro, der Auftragseingang um 16 % auf 23,7 Mrd. Euro, was auch aus Großaufträgen resultierte. Das Ergebnis des Industriegeschäfts ging im vierten Quartal auf 2,2 Mrd. Euro zurück, was in erster Linie zurückgeht auf eine sehr starke Ergebnisverringerung bei Power and Gas sowie einem negativen Ergebnis im Geschäft mit erneuerbaren Energien.

11. Dezember 2017