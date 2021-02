Anzeige

Siemens und Technologieunternehmen Merck werden künftig zusammenarbeiten und am Hauptsitz von Merck in Darmstadt ein Technical Backbone für die modulare Produktion entwickeln. Ziel ist, die Produktionslinie aus einzelnen verfahrenstechnischen Prozessmodulen zu kombinieren und mit Hilfe der Modulare Type Packaging (MTP)- sowie Process Orchestration Layer (POL)-Techniken den Engineering-Aufwand zu minimieren. Gleichzeitig soll eine schnelle Anpassung an die Prozessanforderungen möglich sein. Mit seinem durchgängigen Produktangebot über die gesamten Produktionsebenen kann Siemens alle benötigte Hard- und Softwarekomponenten aus dem eigenen Produktportfolio zur Verfügung stellen.

