Smart Services etablieren

Trotz fortschreitender digitaler Transformation zögern Unternehmen, innovative datenbasierte Dienstleistungen für ihre Produkte anzubieten. Hier mehr Sicherheit verschaffen will das Dienstleistungsforum des FIR der RWTH Aachen am 13. und 14. März. Experten geben Antworten auf Fragen wie: Wie gelingt die Einführung von Smart Services im eigenen Unternehmen? Wie können die relevanten Informationen sicher aus der Datenflut gewonnen werden? Welche Vorteile bieten Smart Services für das Unternehmen und wie lassen sich neue Geschäftsmodelle und der Vertrieb von Smart Services realisieren? Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft geben in Fachvorträgen einen Überblick zu neuen Technologien im Service und berichten über Praxiserfahrungen. Angeschlossen ist eine Fachmesse, deren Aussteller unter anderem die konkrete Entwicklung datenbasierter Dienstleistungen demonstrieren. Weitere Informationen: www.dienstleistungsforum.de

5. März 2019