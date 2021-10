SMC Deutschland baut Hauptsitz aus

Der Pneumatik- und Automatisierungsspezialist SMC Deutschland baut seinen Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main aus. In unmittelbarer Nähe zur Firmenzentrale entsteht ein Neubauprojekt, das bis November 2022 fertiggestellt sein soll. Auf einer Fläche von 17.000 m² expandieren zukünftig Fertigung und Montage. Zugleich würde mehr Kapazität für Innovation entstehen, heißt es.

SMC führt langjährige Erfolgsgeschichte fort

Pascal Borusiak, Director Business Operations bei SMC: „Durch Konstruktion und Design der neuen Gebäude werden Produktion, Lager und Distribution verbunden. Damit sparen wir künftig interne Wege sowie Ressourcen, werden produktiver und sind schneller bei unseren Kunden.“ Damit „führen wir eine langjährige Erfolgsgeschichte fort“ sagte Ralf Laber, Geschäftsführer von SMC Deutschland, beim Spatenstich Ende September.

In der Konzeptphase auf nachhaltigen Bau und Betrieb geachtet

Bei der Planung des neuen Gebäudes hätten Innovation und sinnvolle Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit im Fokus gestanden. „Wir haben schon in der Konzeptphase auf einen nachhaltigen Bau und Betrieb geachtet. Das betrifft die Konstruktion ebenso wie die dabei verwendeten Materialien und die Gebäudetechnik sowie die Natur im Außenbereich und auf dem Dach des Komplexes“, so Pascal Borusiak. „Und innen nutzen wir unsere Expertise in den Bereichen Energy Saving und Digitalisierung. So werden wir unseren CO2-Verbrauch messbar reduzieren.“

Über den Neubau hinaus hat SMC Deutschland langfristige Pläne am Standort, wie Ralf Laber betont: „Das große Baugrundstück bietet uns noch viel Platz und weitere Konzepte sind in Arbeit. Unsere Heimat ist und bleibt Egelsbach.“ (dk)

