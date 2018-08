SMC investiert weiter in den Standort Egelsbach

Anzeige

Bei SMC Deutschland in Egelsbach erhöht ein neues Automationssystem die Produktivität und Prozesssicherheit in der CNC-Fertigung.

Dabei sollen sich auch Fertigungskomponenten mit hoher Komplexität und einem Gewicht von bis zu 30 kg ausgezeichnet automatisieren lassen. Insbesondere die Fertigung von kundenspezifischen Gehäusen, Köpfen und Deckeln verschiedener Zylinderserien sowie die Herstellung von Mehrfachanschlussplatten für Ventilinseln oder Steuerblöcke werden vom erhöhten Automationsgrad profitieren, heißt es. Ganz konkret sind das im SMC-Sortiment beispielsweise Bauteile für die CQ-Kompaktzylinderserie oder die New SY Ventilserie.

Bestücken – Starten – Fertig

Das Automationssystem übernimmt die vollautomatische Be- und Entladung des 5-Achs-Bearbeitungszentrums im Egelsbacher Werk. Lediglich der Werkstückspeicher wird weiterhin manuell mit den Rohlingen bestückt. Dabei bietet der Drehtisch des Werkstückspeichers Platz für bis zu 20 Schraubstöcke. In diese können identische oder auch unterschiedliche Werkstücke eingespannt werden. Das verschafft große Fertigungsflexibilität und die Aussicht, die Lieferzeiten am Standort weiter reduzieren zu können.

20. August 2018

