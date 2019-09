Anzeige

Immer mehr Arbeitnehmer wünschen sich einen Arbeitsplatz, der dem Anspruch „flexibel und agil“ gerecht wird, so das Ergebnis einer Studie von Inform.

Vor allem dort, wo es gelingt, Routinetätigkeiten zu digitalisieren, ist der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeitmodellen groß. Das gilt insbesondere für die Logistikbranche. Laut der Befragung von Inform mit 172 Teilnehmern aus der Logistik, nehmen Unternehmen diesen Wandel wahr und reagieren darauf bereits. Rund 82 % der Befragten sehen ihren Arbeitsplatz von der digitalen Transformation beeinflusst. 86 % bestätigen zudem, dass ihr Unternehmen bereits Maßnahmen wie Home-Office, flexible Arbeitszeiten oder flache Hierarchien umsetzt. Dennoch zeigen sich in der konsequenten Umsetzung noch Defizite.

In 68 % der Fälle wird die Modernisierung der Arbeitsmodelle von der obersten Geschäftsleitung angestoßen, in fast einem Drittel jedoch auch von Mitarbeitern selbst (27 %). Die Befragten sehen in modernen Arbeitsmodellen vor allem die Möglichkeit, agiler und effizienter zu arbeiten. Dass dieser Punkt noch nicht erreicht ist, zeigt der Wunsch nach mehr Flexibilität (81 %) und sinnvoller Arbeit (61 %).

