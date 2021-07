Bilbao startet mit sieben Messen unter dem Dach der +Industry

Anzeige

Vom 26. bis 28. Oktober plant das Bilbao Exhibition Centre das erste Industrietreffen des Jahres 2021 in Spanien: Unter dem Dach der +Industry teilen sich sieben Messen den Termin und das Messegelände in Bilbao – die Subcontratación, Addit3d, Industry Tools by Ferroforma, BeDigital, Maintenance, Pumps & Valves und Fitmaq.

Laut Veranstalter haben bereits führende Unternehmen ihre Teilnahme bestätigt und wollen ihr Portfolio aus den Bereichen Fertigungsprozesse, Digitalisierung und additive Fertigung sowie neue Technologien, Ausrüstungen und Produkte für die Instandhaltung präsentieren.

Daimler, Airbus, Nestlé und Solvay wollen Besucher schicken

Auch als Besucher sollen sich bereits Vertreter großer Firmen angemeldet haben, darunter Unternehmen wie Airbus, Mercedes Benz, Campofrío, Acciona Agua, Dow Chemical, Farmhispania, Arcelor Mittal, Nestlé Spanien, Solvay Química, Gestamp, Grupo Volskwagen – Seat S.A., Opel Spanien, Aernnova, Aciturri Group und ITP Aero.

Die +Industry 2021 verfolgt das primäre Ziel, zum strategischen Treffpunkt und Verbündeten für die wirtschaftliche Reaktivierung zu werden. Sie soll Dynamik in die Industrie bringen. Zu diesem Zweck sind Live-Demonstrationen, Innovations-Workshops und weitere Tools in Kombination geplant. Als „eine der großen Attraktionen der +Industry“ gehören Maßnahmen zur Förderung des Networking dazu mit Angeboten wie vorab vereinbarten B2B-Meetings.

Konferenz präsentiert Erfolgsstories 4.0

Darüber hinaus ist ein Konferenzprogramm für Besucher und Aussteller geplant, das die wichtigsten Herausforderungen, Innovationen und Trends der Branchen thematisiert. Unter anderem werden Unternehmensvertreter im Rahmen der Konferenzen ihre Erfahrungen mit Erfolgsgeschichten im Bereich Industrie 4.0 weitergeben. (os)

Infos zur Messe +Industry

Bilbao Exhibition Centre

Ronda de Azkue 1

48901 Barakaldo-Bizkaia

Spanien

Tel.: +34 94 40 40 000

www.bilbaoexhibitioncentre.com