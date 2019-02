Spatenstich für R+W-Zentrale am neuen Standort

Anzeige

Der Industrie- und Präzisionskupplungshersteller R+W hat mit einem feierlichen Spatenstich in Wörth am Main den Startschuss für den Bau seiner neuen Firmenzentrale gegeben. Im Gewerbegebiet Weidenhecken entstehen auf rund 7000 m² Räumlichkeiten für Produktion (circa 2500 m² Fläche) und Büro (etwa 1000 m²), die noch im Spätsommer bezogen werden sollen. Die Investition liegt bei insgesamt über 8 Mio. Euro.

„Das geplante Gebäude bietet uns durch seine Größe und den Zuschnitt auf unsere Bedürfnisse ideale Wachstumsbedingungen. Hierdurch wird

es uns gelingen, in kurzer Zeit unsere Kapazitäten erheblich zu erhöhen“, sagte Geschäftsführer Steffen Herter. Dies sei durch das starke Wachstum von R+W in den vergangenen Jahren notwendig geworden.

Die Wahl des Standortes ist in enger Abstimmung mit der Muttergesellschaft Poppe + Potthoff aus Werther in Westfalen erfolgt. Im Beisein der anwesenden Gesellschafterin von Poppe + Potthoff, Caroline Lagemann, der R+W-Belegschaft, der Honoratioren und der Baugesellschaft gab R+W mit dem Spatenstich ein klares Bekenntnis zum Standort am bayerischen Untermain und den deutschen wie auch internationalen Mitarbeiter-Teams.

28. Februar 2019