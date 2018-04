Sprung in die Digitalisierung verleiht Stiefel einen Schub

Anzeige

Der Neu-Ulmer Hydrauliksystemanbieter Stiefel hat seinen Umsatz im Vorjahr um 5 % auf 33,1 Mio. Euro gesteigert. Die Schwerpunkte des Unternehmens mit 150 Mitarbeitern liegen in der Schlauch- und Rohrleitungskonfektionierung, in technischen Systemen wie etwa Aggregatebau und Baugruppenmontage sowie in der Industrieinstandhaltung und digital-gestützten Dienstleistungen. Auch der Sprung in die Digitalisierung hat laut Angaben einen Schub bewirkt: Bestellabläufe der Kunden würden über eine Stiefel-App deutlich vereinfacht ablaufen. Ein Onlineportal ermöglicht es den Kunden, den Status ihrer Sendung selbst zu verfolgen. Auf einem angrenzenden Grundstück mit Produktionsgebäude soll auf 1300 m² Fläche die Rohrbiegetechnik ausgebaut werden. Zudem wird ein betriebliches Gesundheitsmamagenemt eingeführt.

14. April 2018