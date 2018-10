Sprungbrett in die asiatischen Märkte

Anzeige

Die 7. Singapur-Konferenz für den Mittelstand zeigte Wachstumsperspektiven auf. Firmen nutzen den Stadtstaat als Drehscheibe für die Region Asien-Pazifik.

Singapur ist das Sprungbrett in die schnell wachsenden asiatisch-pazifischen Märkte, insbesondere die Südostasiens. Hier finden innovative deutsche Unternehmen exzellente Partner, ausgesprochen geschäftsfreundliche Rahmenbedingungen und qualifizierte Fachkräfte, um ihre Expansion in und nach Asien voranzutreiben. Das hat die „7. Singapur-Konferenz für den Mittelstand“, zu der das Singapore Economic Development Board (EDB) zusammen mit der Convent Gesellschaft für Kongresse und Veranstaltungsmanagement am 18. September 2018 nach Frankfurt am Main geladen hatte, einmal mehr unter Beweis gestellt. Hochkarätige Referenten aus der Wirtschaft Deutschlands und Singapurs berichteten in Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops über ihre Erfahrungen und gaben den etwa 100 Teilnehmern wertvolle Insider-Tipps für erfolgreiche Strategien in den Märkten in Fernost. EDB geht es vor allem darum, mit deutschen Unternehmen eine gegenseitig befruchtende Beziehung aufzubauen.

Viele der Referenten hoben das starke Wachstum Südostasiens hervor und empfahlen Singapur als erste Wahl für den Aufbau eines regionalen Hubs, weil es über eine hervorragende Infrastruktur, eine ausgeprägte Rechtsstaatlichkeit und Talente verfüge. So meinte beispielsweise Stefan Messer, CEO der Messer Gruppe, dass es wichtig sei, in die ASEAN-Region mit ihren rund 650 Mio. Menschen und einer wachsenden konsumfreundlichen Mittelschicht zu investieren.

8. Oktober 2018

Hier finden Sie mehr über: