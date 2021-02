Stäubli lädt Anfang März zu virtuellen Innovation Days

Anzeige

Damit gezielte Information in Corona-Zeiten nicht auf der Strecke bleibt, veranstaltet Stäubli Robotics vom 03. bis 05. März 2021 unter dem Motto „Smart Manufacturing Solutions“ virtuelle Innovation Days 2.0 mit Livestreams, Q&A Sessions und 1:1-Chats.

Die Innovation Days am 3. und 4. März 2021 richten sich an alle europäischen Kunden und Partner und werden in deutscher und englischer Sprache durchgeführt. Die Innovations-Tage beginnen mit einer kurzen Keynote von Gerald Vogt, dem neuen CEO der Stäubli Gruppe, und Christophe Coulongeat, dem neuem Group Division Manager der Sparte Robotics, und geben Aufschluss über die neue TX2-Roboterbaureihe und die Gesamtlösungskompetenz von Stäubli.

Der 5. März 2021 von 10.00 bis 11.45 Uhr richtet sich dann an deutschsprachige Kunden. Peter Pühringer, General Manager bei Stäubli Robotics Deutschland, stellt wegweisende Automatisierungslösungen der Partner in den Fokus und berichtet über Stäubli Roboter in anspruchsvollen Applikationen. Weitere Technologiethemen sind die „hochgenaue Roboterbearbeitung durch Bahnplanung“ (Toolcraft AG), das „Handmesser schleifen mit dem Roboter“ (Glaess Software AG) und die „kameragestützte Automatisierung & Robotik für präzise und positioniergenaue Prozesse“ (Engmatec GmbH). Moderiert wird das Ganze von Markus Strehlitz für die Konradin Medien Gruppe.

Europa-Premiere für drei neue Stäubli-Sechsachser

Ein Highlight des Events wird nicht zuletzt die Europa-Premiere der neuen TX2–140, TX2–160 Baureihe sein. Diese drei neuen Stäubli-Sechsachser für den mittleren Traglastbereich schließen die Lücke zwischen dem TX2–90 und dem großen TX200. Die Modelle TX2–140, TX2–160 und TX2–160L (Langarm) komplettieren die TX2-Generation und empfehlen sich mit ihrer steifen Struktur und ihrem Hygienedesign für eine ganze Reihe von Applikationen unter Umgebungsbedingungen von rau bis steril. Die Wiederholgenauigkeit gibt Stäubli bei allen drei Maschinen mit ± 0,05 mm an. Damit gehören die Roboter zu den präzisesten auf dem Markt.

Weiteres Highlight der virtuellen Innovation Days aus Bayreuth: Stäubli demonstriert seine Gesamtlösungskompetenz mit dem Abbild einer realen Smart Production Linie mit intelligenter Vernetzung von klassischen Robotern, Mobilrobotern, MRK-Arbeitsplätzen und fahrerlosen Transportsystemen.

https://www.staubli.com/de-de/news/detail/robotics/innovation-days-20/