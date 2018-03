Starke Zahlen zum Jahresstart

Anzeige

Die Auftragseingänge im deutschen Maschinenbau haben laut dem Branchenverband VDMA im Januar gegenüber dem Vorjahreszeitraum insgesamt um 14 % zugelegt. Ein Plus in gleicher Höhe verbuchten die Inlandsbestellungen. Offenbar setzt sich der Nachholprozess bei den Investitionen im Inland fort, kommentierte Dr. Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des Verbands, die Marktentwicklung. Auch die Bestellungen aus dem Ausland legten im Januar um 14 % zu. Während die Aufträge aus den Nicht-Euro-Ländern um 10 % gewachsen sind, sattelten die Orders aus den Euro-Partnerländern auf schon recht hoher Vorjahresbasis 24 % drauf. Mit Blick auf den Drei-Monats-Zeitraum November 2017 bis Januar 2018 legten die Auftragseingänge um real 12 % zu. Die Inlandsbestellungen erhöhten sich in diesem Zeitraum um 15 %, die Auslandsorders um 10 %. Aus den Euro-Partnerländern kam ein Orderzuwachs von 9 %, die Nicht-Euro-Länder legten um 11 % zu.

8. März 2018