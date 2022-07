Starkes 2. Quartal für Dassault Systèmes

Im 2. Quartal hat Dassault Systèmes den positiven Trend der ersten drei Monate dieses Jahres fortgesetzt: Die ungeprüften IFRS-Finanzergebnisse weisen für den Gesamt- und Softwareumsatz ein Plus von jeweils 11 % aus. Dafür sorgten insbesondere positive Entwicklungen im Umsatz durch Abonnements und Support-Dienste (+10 %) sowie durch Lizenzen und andere Software (+14 %).

Erfolgstreiber: 3DExperience und Cloud-Dienste

Wie das Unternehmen mitteilt, legte der Umsatz mit 3DExperience um 30 % zu. Auch die Erlöse aus Cloud-Software stiegen mit 23 % kräftig. Die Softwareumgebung der 3DExperience-Plattform sowie die Cloud-Dienste seien für das Unternehmen weiterhin Erfolgstreiber und Garanten für weiteres Wachstum, heißt es. Durch die Skalierbarkeit der Lösungen von Dassault Systèmes ist der Einsatz in unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen möglich.

CEO Bernard Charlès blickt in die Zukunft

Bernard Charlès, CEO und stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors von Dassault Systèmes, wagt einen Blick in die Zukunft: „Die Erlebniswirtschaft und die Kreislaufwirtschaft nähern sich einander an: Dies wird die nächsten Jahrzehnte prägen. Mit Blick auf das Jahr 2040 wird die Industrie keine Produkte mehr entwickeln, sondern nachhaltige und personalisierte Erlebnisse, in deren Mittelpunkt der Verbraucher und Bürger steht.“

Bei der Kreislaufwirtschaft gehe es vor allem um Sparsamkeit – nur das Nötigste zu verbrauchen – und darum, zu erkennen, dass alles, was der Mensch geschaffen hat, ein Ende habe. Rohstoffe müssten wiederverwendet, wiederverwertet und recycelt werden. „Das wird das Design revolutionieren und bedeutende neue Möglichkeiten eröffnen, die wir uns noch nicht vorstellen können.“ (jk)

www.3ds.com