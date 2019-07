Anzeige

„Die Stärkung der kleineren mittelständischen Unternehmen liegt mir sehr am Herzen“, sagte Stefan Zecha als frischgewählter Vorsitzender des VDMA Präzisionswerkzeuge. Zecha ist geschäftsführender Inhaber der gleichnamigen Hartmetall-Werkzeugfabrikation mit über 130 Mitarbeitern in Königsbach-Stein unweit von Pforzheim. Er wurde anlässlich der Mitgliederversammlung des Fachverbands am Tegernsee zum Fachverbandsvorsitzenden gewählt. Stellvertretender Vorsitzender wurde Gerhard Knienieder, Geschäftsführer der Emuge-Werke in Lauf.

In seiner Antrittsrede dankte Zecha den Fachverbandsvorständen für das in ihn gesetzte Vertrauen und seinem Vorgänger Lothar Horn, Geschäftsführer der Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn, für dessen großes Engagement zum Wohle der Branche in drei Amtszeiten seit 2009. Zecha sagte: „Ich komme aus einem typischen familiengeführten mittelständischen Unternehmen und freue mich auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die das Amt des Vorsitzenden mit sich bringt.“

Der VDMA Präzisionswerkzeuge vertritt rund 180 Unternehmen der mittelständisch geprägten Hersteller von Zerspanwerkzeugen, Spanntechnik, Stanz- und Umformtechnik, Vorrichtungen, Normalien und Formen.

11. Juli 2019