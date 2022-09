Svolt baut Batteriezellfabrik in Brandenburg

Das chinesische Unternehmen Svolt Energy Technology Co. Ltd. übernimmt das Vestas-Gelände in Lauchhammer, um dort eine weitere Batteriezellfabrik für den europäischen Markt zu errichten. Svolt ist ein Spin-off des chinesischen Automobilherstellers Great Wall Motors und zählt eigenen Angaben zufolge zu den Technologieführern für Batterien und Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge sowie Energiespeicher.

Nach dem geplanten Standort im Saarland mit Werken in Überherrn und Heusweiler ist Lauchhammer in Brandenburg der zweite angekündigte Produktionsstandort für Batteriezellen in Deutschland. Ziel des Unternehmens sei es, mit seinen Produkten einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau der Elektromobilität und damit einer nachhaltigen Mobilität insgesamt zu leisten. „Mit dem weiteren Standort in Deutschland stärken wir die Wirtschaft in Brandenburg und die lokale Batterieproduktion in Deutschland“, erklärt Kai-Uwe Wollenhaupt, President Svolt Europe & Vice President Svolt Energy Technology.

Übernahme des ehemaligen Vestas-Geländes

Der Standort Lauchhammer steht als sogenanntes Brownfield-Projekt kurzfristig zur Verfügung. Vestas, ein Hersteller von Windenergieanlagen, hatte dort erst vor kurzem die Produktion von Rotorblättern eingestellt. Für die Errichtung der Batteriezellfabrik soll der Großteil der Bestandshallen bestmöglich weiter genutzt werden. Aufgrund spezifischer Anforderungen seien aber auch Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen notwendig.

„Eine gute Nachricht inmitten krisenhafter Zeiten“, sagt Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke. „Diese Investition passt zu anderen Ansiedlungen in Brandenburg in der E-Mobilität. Das bringt einen weiteren Schub für die Strukturentwicklung.“

E-Mobilitätscluster in Brandenburg wird gestärkt

Svolt habe sich für sein nächstes Ansiedlungsprojekt in Deutschland bewusst für diesen Standort entschieden, heißt es weiter. In der Region um Lauchhammer sowie in ganz Brandenburg sei in den vergangenen Jahren ein innovatives Zentrum für Elektromobilität entstanden. Viele Unternehmen entlang der Lieferkette und des Batterielebenszyklus sind in der Region ansässig – in direkter Nachbarschaft etwa BASF, mit der Svolt Ende 2021 eine Partnerschaft für die gemeinsame Arbeit an Batteriematerialen und deren Recycling geschlossen hat.

Die in Lauchhammer produzierten Batteriezellen werden unter anderem am künftigen Svolt-Standort im saarländischen Heusweiler weiterverarbeitet und für den Einsatz in E-Fahrzeugen vorbereitet. Das Werk sei ein weiterer Meilenstein nach der Modul- und Hochvoltspeicherfertigung in Heusweiler, die sich parallel im Aufbau befindet.

„Unsere künftige Batteriefabrik trägt zum weiteren Ausbau nachhaltiger Elektromobilität in Europa bei“, betont Hongxin Yang, Chairman & CEO des chinesischen Unternehmens. „Sowohl in Europa als auch im asiatisch-pazifischen Raum sehen wir einen stark steigenden Bedarf an Batteriesystemen.“ Dieser Marktdynamik wolle man mit der stetigen Expansion durch den Aufbau zusätzlicher lokaler Kapazitäten Rechnung tragen. (jk)

