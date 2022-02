H. P. Kaysser feiert 75-jähriges Bestehen

Am 17. Februar 2022 jährte sich die Firmengründung der H. P. Kaysser GmbH + Co. KG zum 75. Mal. Ein Porträt.

Inhaltsverzeichnis

1. Zum Unternehmen H.P. Kaysser

2. Thomas Kaysser, H.P. Kaysser: „Der Meileinstein ist eine Belohnung“

3. 1947 – Gründung der Hans-Paul Kaysser Apparatebau

4. 1958 bis 1984 – Ausbau der Geschäftsfelder

5. 2010 Laserteile4You – Digitale Pionierleistung

6. Mehr als nur Metallbearbeitung: Engagement in Wirtschaft und Gesellschaft

Was in einem Hinterhof im Stuttgarter Süden als mechanische Werkstatt beginnt, hat sich im Laufe der Jahre durch Erfindungsreichtum, innovative Lösungen und Durchhaltewillen – auch in schweren Zeiten – zu einem modernen und agilen Unternehmen in der Metallbearbeitung entwickelt.

Zum Unternehmen H.P. Kaysser

Als mittelständischer Komponenten- und Systemlieferant in der Metallbearbeitung produziert H. P. Kaysser in hoher Fertigungstiefe von einfachen Blechteilen bis zu hochkomplexen, mit Elektronik versehenen Baugruppen einbaufertige Teile. Vom Engineering über die komplette Prozesskette Blech bis zur Logistik entstehen intelligente und wirtschaftliche Lösungen für die namhaften Kunden.

Auf einer Fläche von 30.000 m² vereint das Unternehmen mechanische Fertigung, vollautomatische Metallbearbeitung und Dienstleistungen rund um die Produkte. Bearbeitet werden Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, NE-Metalle und Aluminium in allen Variationen. Was nicht selbst produziert wird, steuern langjährig verbundene Partner aus der Region bei. Dadurch ist man auch in kritischen Zeiten lieferfähig. Das Unternehmen hat ein Jahresumsatz von etwa 50 Mio. Euro.

Thomas Kaysser, H.P. Kaysser: „Der Meileinstein ist eine Belohnung“

„Wir freuen uns über das 75-jährige Bestehen des Unternehmens und diesen nicht alltäglichen Meilenstein“, betont Thomas Kaysser, geschäftsführender Gesellschafter der H.P. Kaysser GmbH + Co. KG. „Der Meilenstein ist auch Belohnung für alle Anstrengungen, den Durchhaltewillen in schweren Zeiten und unser Bestreben, mit Investitionen und Innovationen als unabhängiger Systempartner für unsere Kunden da zu sein.“

1947 – Gründung der Hans-Paul Kaysser Apparatebau

Nach dem Krieg hat sich der Firmengründer Hans-Paul Kaysser für seine Mutter einen Ofen zum Heizen, Backen und Kochen ausgedacht und aus Trümmern und Abfallstücken zusammengebaut. Weil es daraufhin in der Stuttgarter Böheimstraße stets gut nach Essen riecht, wollen andere Bewohner und Nachbarn auch einen solchen Ofen haben. Schnell spricht sich herum, dass es im Stuttgarter Süden einen findigen Tüftler gibt, der dringend benötigte Dinge aus Metall fertigt.

In der Folge entsteht die Hans-Paul Kaysser Apparatebau. Die Handwerkskammer Stuttgart vermerkt in der Gründungsurkunde vom 17. Februar 1947 die Auflage, dass der Gründer bis zum 31. Dezember 1948 seine Meisterprüfung ablegt.

1958 bis 1984 – Ausbau der Geschäftsfelder

Eine Zweigstelle in Winnenden 1958 sowie der Neubau 1977 am heutigen Standort zeugen vom Wachstum des Unternehmens. Das verdeutlichen – trotz etlicher Krisen – auch die ständigen Erweiterungen bis heute.

Die resultieren aus regelmäßigen Innovationen und Investitionen. So hat sich bereits 1982 eine eigene IT-Firma mit Verwaltungsoptimierung mittels PC befasst. 1984 steht in Nellmersbach die erste Laseranlage und 1985 die erste CNC-Stanzmaschine von Trumpf, und seit kurzem eine hochmoderne Pulverbeschichtungsanlage.

2010 Laserteile4You – Digitale Pionierleistung

Ein Selbstläufer ist die Entwicklung des Unternehmens dennoch nicht. So ist die Geschichte geprägt von Veränderungen mit Umzügen, Erweiterungen aber auch Schicksalsschlägen.

Der schwerste ist sicherlich der frühe Tod des Firmengründers Hans-Paul Kaysser, der 1981 mit nur 61 Jahren stirbt. Umso bedeutender ist es für die vier Gesellschafter, dass sie das Unternehmen bis heute als unabhängiges Familienunternehmen halten und zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Blechbearbeitung entwickelt haben.

Seit 2007 fungiert eine Tochterfirma in Rumänien als verlängerte Werkbank für personalkostenintensive Teile.

Mit der Gründung der Online-Bestell-Plattform Laserteile4You gelingt 2010 eine Pionierleistung.

Mehr als nur Metallbearbeitung:

Engagement in Wirtschaft und Gesellschaft

Für viele Stammkunden aus unterschiedlichsten Branchen sind die Nellmersbacher häufig auch Entwicklungs- und Strategiepartner für anspruchsvolle Aufgaben. Und wenn Kunden lediglich mit einer vagen Idee kommen, denken die kreativen Konstrukteure im Sinne eines marktfähigen Produkts in die Zukunft des Machbaren. Ferner arbeitet das Unternehmen in langfristigen Kooperationen für Kunden, die ihre eigene Fertigungstiefe reduzieren möchten, Kompetenzen auslagern wollen und dafür einen Top-Outsourcing-Partner für ihre Bauteile suchen.

Sehr wichtig ist Thomas Kaysser auch das soziale Engagement. Das zeigt sich nicht nur durch dauerhafte Ausbildung junger Fachkräfte in der eigenen Lern-Fabrik sondern auch in der Inklusion von behinderten Menschen und Personen mit Migrationshintergrund sowie Geflüchteten, die sonst wenige Chancen auf eine Ausbildung haben.

2022 feiert die – auch dafür – mehrfach ausgezeichnete und preisgekrönte H. P. Kaysser GmbH + Co. KG ihr 75-jähriges Bestehen. Mit einem Fest für die Beschäftigten im Mai wird das Jubiläum begangen. (eve)

H.P. Kaysser GmbH + Co. KG

Hans-Paul-Kaysser-Straße 4

71397 Leutenbach

Deutschland

Tel: +49 7195 1880

Mail: info@kaysser.de

www.kaysser.de

