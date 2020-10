Anzeige

Innovativ, inspirierend und international will der Technologietag des Netzwerks Leichtbau BW sein – und findet nun rein digital statt. Der Vorteil daran: Eine Teilnahme ist auch für Kurzentschlossene möglich. Kostenlos anmelden kann man sich über https://leichtbau.coreventus.de. Ursprünglich war der Technologietag in zeitlicher und örtlicher Nähe zur Messe „Composites for Europe“ in Stuttgart geplant, dann hybride – und jetzt erlaubt die Pandemie-Situation nur noch einen digitalen Auftritt.

Ziel des Treffs der Leichtbau-Community ist es, Trends und Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu diskutieren. Neben den Keynotes gibt es Sessions mit Vorträgen sowie interaktive Formate wie Camps mit OEMs, Round Tables oder Speed Geekings. Themen sind 3D-Druck, Future Textiles, Leichtbau-Märkte und digitale Prozessketten für die CO2-neutrale Produktion. Als ein weiteres Highlight ist Quantencomputing angekündigt: Quantencomputing gilt als neue Schlüsseltechnologie für extrem hohe Rechenleistungen und eröffnet auch dem Leichtbau völlig neue Möglichkeiten im Materialdesign. Denn neue Materialien können zukünftig berechnet werden – das spart Zeit und Geld.

