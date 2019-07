Testphase für Europas ersten Hyperloop erfolgreich abgeschlossen

Anzeige

Bei einer großen „Enthüllungsveranstaltung“ präsentierte das von EIT InnoEnergy geförderte Start-up Hardt Hyperloop die HLS-Technologie (Hyperloop Lane Switch) nach einer zweijährigen Testphase. Dank dieser Technologie sind Hyperloop-Kapseln in der Lage ohne zusätzliche oder bewegliche Komponenten die Spur zu wechseln. So können die Beförderungskapseln das Netz befahren oder es verlassen, ihre hohe Geschwindigkeit beibehalten und die Route ändern. So endet die Testphase. Zugleich beginnt ein größeres Testprojekt: das Europäische Hyperloop-Programm. Im Rahmen dessen soll eine 3 km lange Strecke gebaut werden, auf der kooperierende Hyperloop-Unternehmen ihre Kapseln bei Hochgeschwindigkeit testen können. Diese Phase bildet außerdem die Grundlage für eine standardisierte europäische Hyperloop-Infrastruktur und -Technologie.

24. Juli 2019