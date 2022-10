Thailand bleibt ein interessanter Markt

Zwölf Jahre nach dem ersten VDW-Symposium in Thailands Hauptstadt Bangkok und nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie hat der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW), Frankfurt/M., erstmals wieder ein Symposium als Präsenzveranstaltung durchgeführt. „Wir freuen uns sehr, nach 2010 und 2014 die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie gemeinsam mit acht deutschen Herstellern erneut in Thailand präsentieren zu können“, sagt Klaus-Peter Kuhnmünch, beim VDW verantwortlich für die Auslandssymposien.

Unter dem Motto „Innovationen in der Fertigungstechnik – Werkzeugmaschinen aus Deutschland“ stellten acht deutsche Hersteller am 28. September dieses Jahres ihre technologische Kompetenz vor. Mehr als 100 Teilnehmer aus Thailands Maschinenbau, der Automobil- und Zulieferindustrie, der Luftfahrtindustrie sowie der Elektro- und Elektronikindustrie informierten sich im Rahmen des eintägigen Symposiums.

Deutsche Maschinenbauer genießen hohes Ansehen

„Thailand ist ein regionaler Produktionshub in den Bereichen Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Nahrungsmittel und -verarbeitung, Elektronik und Elektrotechnik sowie Petrochemie“, erklärt Dr. Roland Wein, Geschäftsführer der AHK Thailand. Beim Ausbau dieser Industrien seien deutsche Maschinenbauer gesuchte Partner. „Wir erwarten von dem Symposium weitere Impulse für den Ausbau der bilateralen Geschäftsbeziehungen.“ Die AHK Thailand ist Partner des VDW für die gesamte Organisation der Veranstaltung vor Ort.

Thailand sei für die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie der wichtigste Markt in Südostasien, heißt es weiter. Im vergangenen Jahr lagen die Exporte bei rund 20 Mio. Euro, exakt auf gleicher Höhe wie 2010, als der VDW erstmals ein Symposium im Bangkok organisiert hatte. „Zeitweise wurden Werkzeugmaschinen im Wert von knapp 40 Millionen Euro nach Thailand verkauft“, berichtet Kuhnmünch. Die beiden Coronajahre hätten jedoch rückläufige Ergebnisse beschert.

2022 zieht das Geschäft erneut stark an: Im 1. Halbjahr wurden Werkzeugmaschinen im Wert von 12,5 Mio. Euro nach Thailand verkauft. Das entspricht einem Anstieg von 69 %.

Gut funktionierende Infrastruktur

Thailand steht auf Rang 10 der wichtigsten Herstellerländer von Fahrzeugen. Rund 2,5 Mio. Fahrzeuge werden jährlich produziert, vor allem von japanischen Herstellern. „Damit liegen die Japaner auch bei den Werkzeugmaschinenimporten weit vorne, vor China, der Taiwan-Region, Südkorea und Deutschland“, erläutert Klaus-Peter Kuhnmünch. Dennoch hätten auch deutsche Anbieter gute Chancen, den Markt zu bedienen. „Ich bin sehr an deutschen Werkzeugmaschinen interessiert, denn diese sind für meine Produkte für die Zulieferer der Luftfahrt hervorragend geeignet“, bestätigt etwa Ketan Pole, CEO der C.C.S. Advance Tech Co. Ltd.

„Für deutsche Anbieter bleibt Thailand ein interessanter Markt, der jede Anstrengung wert ist“, resümiert Klaus-Peter Kuhnmünch. Es gebe eine gut funktionierende Infrastruktur, ein ausgedehntes Zuliefernetzwerk und ein liberales Wirtschaftssystem. „Das dynamische wirtschaftliche Wachstum bietet noch mehr Nachfragepotenzial für unsere Firmen. Auch lassen sich von hier aus andere wichtige Märkte der Region – wie Malaysia, Indonesien oder Vietnam – sehr gut bedienen.“ (jk)

www.vdw.de