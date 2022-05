The Battery Show Europe öffnet vom 28. bis 30.6. ihre Tore

Vom 28. bis 30.6.2022 finden auf dem Stuttgarter Messegelände die „The Battery Show Europe“ und gleichzeitig die „electric & hybrid vehicle technology expo“ statt. Die in Ausstellung und Konferenz aufgeteilte Veranstaltung positioniert sich laut des Anbieters als Europas führende Messe für fortschrittliche Batterieherstellung und -technologie.

Rund 480 Aussteller aus über 50 Ländern werden auf der The Battery Show Europe aktuelle Technologien für die Herstellung moderner Batterien für Elektro- und Hybridfahrzeuge zeigen und Themen beleuchten wie die Versorgung mit erneuerbaren Energien, mobile elektronische Geräte sowie Medizintechnik, Militär und Telekommunikationen. Die Fachmesse deckt mit ihrem Konzept und der Vielfalt an Ausstellern die gesamte Lieferkette der Batterie-, Elektro- und Hybridproduktion ab, heißt es. Exponate sind in den Hallen 6, 8 und 10 zu finden, der Eintritt zu den Ausstellungsflächen ist kostenfrei für Besucher.

Konferenz und Ausstellung zu Batterietechnologien

In der zugehörigen Konferenz adressieren über 100 Experten aus der Industrie alles rund um Batterien: von Batterie-Anwendungen, Know-how rund um Ladevorgänge, Batterieherstellungsprozesse bis hin zu Zukunftsaussichten und Markteinschätzungen zur Elektromobilität. In technischen Workshops, sogenannten „Lightning Talks“ und Keynotes erhalten Zuhörer Einblicke aus der Praxis. Sowohl OEMs wie Volkswagen oder Volvo Cars aber auch Sprecher von Firmen wie Northvolt, Leclanche, Svolt Energy Technology, Solid Power oder der Finnish Minerals Group werden in Stuttgart vor Ort sein. Erwartet werden rund 6.000 Besucher aus aller Welt.

Die Ausstellung ist am 28. und 29.6. jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am 30.6. schließt sie ihre Tore bereits um 15 Uhr. Die Konferenz öffnet am 28.6. zwischen 08:30 und 17:30 Uhr, am 29.6. zwischen 08:35 und 17:30 Uhr und am 30.6. zwischen 08:35 und 13:30 Uhr. (nu)

Weitere Informationen und zur Anmeldung: www.thebatteryshow.eu