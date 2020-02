Anzeige

Der jährlich vergebene ThinKing-Award in Baden-Württemberg ist eine besondere Art Leichtbau-Auszeichnung: Pro Monat stellt die Landesagentur Leichtbau BW eine innovative Leichtbaulösung aus einem Unternehmen oder einer Forschungseinrichtung vor. Aus dieser Vor-Auswahl von zwölf Finalisten wird der Gesamtsieger ausgewählt.

Für 2019 ging der erste Platz an die Dipl.-Ingenieure Rainer & Oliver Puls GmbH. Das Unternehmen hat einen Elektromotor für Nutzfahrzeuge entwickelt, der 80 % leichter ist als herkömmliche Antriebe. Möglich machte dies vor allem die Funktionsintegration: Motor und Planeten-Getriebe sitzen in einem gemeinsamen Gehäuse, das so zwei Funktionen übernimmt statt nur einer.

Auf Platz zwei landete Edag Engineering mit der Konzeptstudie „Batterange“ für das LKW-Chassis von morgen: Der leichte LKW-Rahmen ist als eine Art Baukastensystem aufgebaut und lässt sich für verschiedene Antriebskonzepte anpassen. Platz drei belegte Teamobility mit dem Kleinlaster „Uccon“, der fast ein Drittel mehr Laderaum und Nutzlast aufweist als bei üblicher Bauweise.

25. Februar 2020