Thyssenkrupp treibt grüne Transformation voran

Die Thyssenkrupp AG legt die Grundlage für Investitionen von mehr als 2 Mrd. Euro zum Einstieg in die grüne Transformation: Der Vorstand des Stahlkonzerns hat den entsprechenden Eigenmittelanteil zum Bau der ersten Direktreduktionsanlage am Standort Duisburg freigegeben. Der Aufsichtsrat unterstützt diese Entscheidung. Das Großprojekt steht unter dem Vorbehalt einer Förderung durch die öffentliche Hand.

„Die Freigabe dieser enormen Investition erfolgt mitten im Umbau des Unternehmens in einem sehr herausfordernden Umfeld. Wir unterstreichen damit unseren Anspruch, auch beim Stahl einen entscheidenden und vor allem schnellen Beitrag zur grünen Transformation zu leisten“, erklärt Martina Merz, Vorstandsvorsitzende der Thyssenkrupp AG.

Wettbewerb um die grünen Stahlmärkte der Zukunft

„Wir machen weiter Tempo auf unserem Weg zur klimafreundlichen Stahlproduktion“, ergänzt Bernhard Osburg, Vorstandsvorsitzender der Thyssenkrupp Steel Europe AG. „Die erste Direktreduktionsanlage mit nachgeschalteten Einschmelzern wird unseren Kunden bereits in absehbarer Zeit mit über zwei Millionen Tonnen erheblich mehr CO2-arm produzierten Premiumstahl pro Jahr liefern als bisher geplant.“

Das Unternehmen wolle im Wettbewerb um die grünen Stahlmärkte der Zukunft eine führende Rolle einnehmen und seine Kunden beim Erreichen ihrer Dekarbonisierungsziele unterstützen. „Zudem kommen wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung nach und senken den CO2-Ausstoß unserer Produktion im ersten Schritt um knapp 20 Prozent.“ Das seien bereits 5 % der Treibhausgasemissionen des Ruhrgebiets. Mit einer Kapazität von 2,5 Mio. t direkt reduziertem Eisen werde die erste Anlage größer dimensioniert sein als zunächst geplant.

Innovatives Konzept zur Dekarbonisierung

Im Rahmen seines Transformationsprojekts tkH2Steel hat Thyssenkrupp Steel eigenen Angaben zufolge ein innovatives und technologisch führendes Konzept zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion entwickelt. Die kohlebasierten Hochöfen werden dabei durch wasserstoffbetriebene Direktreduktionsanlagen ersetzt. Das dort entstehende, mit Wasserstoff direkt reduzierte Eisen, wird erstmalig in nachgeschalteten und speziell entwickelten Einschmelzaggregaten zu qualitativ hochwertigem Roheisen verflüssigt.

Alle nachfolgenden Produktionsschritte könnten in der bestehenden Anlagenstruktur einschließlich der Stahlwerke erfolgen und ermöglichten so eine effiziente Transformation, heißt es weiter. Im neuen Anlagenkonzept könne so das gesamte Premium-Produktportfolio ohne Qualitätsabstriche CO2-arm erzeugt werden. Das Projekt stehe damit für einen effizienten und beispielgebenden Weg hin zu einer klimafreundlichen Stahlproduktion.

Nächste Schritte in Planung

Durch die Erhöhung der Anlagenkapazität hat Thyssenkrupp Steel auch seine Klimaziele deutlich angehoben. „2030 planen wir bereits mit rund fünf Millionen Tonnen CO2-armen Stahl und einer dann realisierten CO2-Einsparung von weit mehr als 30 Prozent“, verdeutlicht Technologievorstand Arnd Köfler. Der jetzt bevorstehende Bau einer der größten bislang geplanten wasserstoffbetriebenen Direktreduktionsanlagen werde zudem für Innovation und Beschäftigung im Ruhrgebiet und darüber hinaus sorgen. „Die intelligente Kombination mit neu entwickelten Einschmelzaggregaten kann Vorbild für viele weitere Dekarbonisierungsprojekte der Stahlindustrie weltweit sein. Um die Transformation ohne zeitlichen Verzug weiter voranzutreiben, planen wir die Auftragsvergabe im Herbst und bereiten entsprechende weitere Maßnahmen vor.“ (jk)

www.thyssenkrupp.com