Trend- und Zeitansage in der Kunststoffwelt

Die brennenden Themen bestimmen die Agenda, wenn das IKV zum „31. Internationalen Kolloquium Kunststofftechnik“ am 7. und 8. September nach Aachen einlädt. Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und Wasserstofftechnologien sind Schwerpunkte innerhalb der 15 Sessions. Renommierte Sprecher halten dazu Keynotes.

Dass es in Aachen nicht ausschließlich um trockenen Informationsaustausch gehen soll, machte Professor Christian Hopman gleich zu Beginn klar bei seiner Einladung zum IKV-Kolloquium: Der Leiter des ‧Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV) der RWTH Aachen nutzte die Gelegenheit, um auf einen schrumpfenden Ingenieursnachwuchs hinzuweisen. „Man darf sich schon Sorgen machen, auch wenn es in Aachen noch gut aussieht.“ Hopmann zeigte eine Statistik der TU Hamburg-Harburg, wonach die Erstsemester-Zahlen im Maschinenbau bundesweit zurückgehen, ausgenommen an der RWTH. „Wir müssen die Attraktivität des Maschinenbaus wieder steigern, wir müssen auch etwas in der Kunststofftechnik tun.“

Was die RWTH schon tut: „Wir richten zurzeit eine Professur ‚Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft‘ am Institut ein.“ Das IKV statte sie mit erheblichen Finanzmitteln aus – sicher eines der potenziellen Gesprächsthemen auf dem Treff der Kunststoffbranche.

Vernetzung und Diskussion erwünscht

Diskussionen über Trends und Technologien – darauf sollen sich die Teilnehmer am Kolloquium freuen. Ein Beitrag dazu leisten wird die Besichtigung der Technika und Labore, die am ersten Veranstaltungstag geplant ist: Das Programm „IKV 360°“ illustriert die Kolloquiumsbeiträge aus Industrie und Wissenschaft. Parallel findet eine Industrieausstellung statt.

Den Kern des Programms bilden die 15 Vortragssessions über die „Forschung für die Praxis“ am IKV. Jede beginnt mit dem Impulsvortrag eines Industrieexperten. Hinzu kommen vier Plenarbeiträge renommierter Speaker. Zum Beispiel „Aktuelle Trends beim Wasserstoffeinsatz“ von Dr. Marco Bosch, BASF, oder „Chemisches Recycling – Die Lösung für den Plastikmüll?“ durch Prof. Georg Quicker, RWTH Aachen. Die Besucher stellen ihr individuelles Vortragsprogramm selbst zusammen.

Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und Wasserstofftechnologien schälen sich als bestimmende Themen des 31. Intenationalen Kolloquiums Kunststofftechnik heraus. Diesen Bereichen lassen sich ein großer Teil der Beiträge zuordnen – es sind die Themen der Branche und Zeit. Dazu ein Vorgeschmack aus den IKV-Vorankündigungen:

Forschungsziel: höhere Recycling-Quoten

„Verpackungen machen ein Drittel aller Kunststoffe aus und fast zwei Drittel des Abfallaufkommens“, nannte Prof. Hopmann die Gründe, weswegen Nachhaltigkeit ein wichtiges Forschungsthema am IKV ist – traditionell und nun noch verstärkt. Die Recyclingrate müsste viel höher sein als die heute erreichten 10 %. Hindernisse dafür: Der industrielle Einsatz von Rezyklaten ist durch ihre komplexe und hochvariable Zusammensetzung eingeschränkt ebenso wie durch fehlende Bewertungsstandards, fehlende Qualitätsangaben. Es mangelt an Informationen entlang der Prozesskette.

Deswegen gelten entsprechende Forschungsergebnisse als Treiber für höhere Recyclingquoten und die Kreislaufführung von Kunststoffen. Das IKV arbeitet nun im Projekt „PlasticBond“ mit einem Industriekonsortium daran, Produkt- und Prozesseigenschaften der Kunststoffe umfassend als digitalen Materialpass im Sinne der ‚Plattform Industrie 4.0‘ bereit zu stellen. Auch Erkenntnisse aus dem Projekt R-Cycle fließen hier mit ein. Das Forschungsprojekt zielt auf Transparenz im Lebenszyklus und praktikable Standards für den Einsatz von Rezyklaten.

Rezyklat wird lebensmittelfähig

Ein anderes Aktionsfeld des IKV ist die Plasmatechnologie. Sie eignet sich dafür, Mono-Verpackungsmaterialien mit ausreichenden Barriereschichten für den Lebensmittelkontakt auszustatten – sowohl Neuware als auch Verpackungen aus Post-Consumer-Rezyklat. „Wir sind schon so weit, dass Plasma-behandelte Schichten eine 15-malige Verwendung ermöglichen“, sagt Hopmann. Unter anderem ist das Spin-off IonKraft am Thema dran und entwickelt entsprechende industrielle Produktionstechniken.

Digitalisierung: Autonome Spritzgießfertigung

„Auf dem Weg zur autonomen Spritzgießfertigung“ ist Titel von Session 1 – und macht damit schon eine Aussage über den Stellenwert der Digitalisierung. Die Wissenschaftler berichten über Ergebnisse, wie Prozesse digital unterstützt besser eingerichtet werden können. Zum Beispiel aus dem BMWK-geförderten internationalen Projekt „CoSiMa“, das den Fokus auf die Simulation legte.

Die Erforschung des „Transferlernens“ wiederum gibt Antworten darauf, wie Erkenntnisse und Daten aus einem Prozess nutzbringend auf einen anderen übertragen werden können – ein Einsatzfeld unter anderem für künstliche Intelligenz (KI).

Energiewende nicht ohne Kunststoffe

Die Energiewende aktiviert sogar die kunststofftechnische Forschung: Wasserstoff-Druckspeicher aus gewickelten Strukturen könnten Kosten und Gewicht einsparen und so die Rentabilität erhöhen. Das IKV führte dafür Simulationen des versagenskritischen mechanischen und thermischen Verhaltens durch und entwickelte eine Roboter-Wickelanlage sowie eine kamerabasierte Inline-Überwachung. Dem Thema ist eine komplette Session gewidmet.

Additive Fertigung gewinnt an Qualität

Die additive Fertigung hat große Vorteile, doch ihre Qualität ist eingeschränkt – die anwendende Industrie hat sich damit vielfach schon abgefunden. Das Thema ist darum Gegenstand der Forschung. Gründe für die begrenzte Qualität ist der schichtweise, planare Auftrag des Materials, der zu Bauteilen mit Treppenstufen-Geometrie und begrenzter Festigkeit führt. Das IKV berichtet nun über eine neue Technologie, die diese Nachteile aufhebt und die in Teilen für das Institut patentiert ist:

3D-Druck-Düse dreht und wendet sich

Ein Roboter nutzt seine Freiheitsgrade, um nicht-planare Schichten mit variabler Höhe aufzubringen. Dabei dreht und wendet er sich mit der Extruder-Düse so, wie der Computer es von ihm verlangt, um einen Lastpfad-optimierten Austrag mit glatter Oberfläche zu erreichen. Eine „tänzelnde Bewegung“, moderiert Prof. Hopmann die Szene im IKV-Video.

Ergebnis: Die Oberflächenrauheit der Freiformfläche sinkt um bis zu 76 % und damit entsteht eine glatte Freiformfläche ohne Treppenstufen. Und die mechanische Bauteilfestigkeit verbessert sich, die Anisotropie wird deutlich minimiert. Thema der Session 14 des Kolloquiums im Eurogress Aachen.

