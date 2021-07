Trumpf baut Zusammenarbeit mit dem Software-Unternehmen Zigpos aus

Anzeige

Die Trumpf GmbH + Co. KG, Ditzingen, baut den Bereich der Ortungstechnologie weiter aus. Jetzt erhöht das Unternehmen seine Beteiligung am Dresdner Software-Unternehmen Zigpos GmbH von 25,1 % auf 50,1 %.





Offene Ortungssysteme, die auf dem Standard Omlox basieren

„Nach Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit wollen beide Firmen die Partnerschaft weiter ausbauen. Ziel ist die gemeinsame Umsetzung von weiteren Produkten auf Basis des offenen Lokalisierungsstandards Omlox,“ sagt Eberhard Wahl, Geschäftsführer des jüngst gegründeten Tochterunternehmens Trumpf Tracking Technologies GmbH.

Sowohl Zigpos als auch Trumpf engagieren sich neben vielen weiteren Firmen für offene Ortungssysteme, die auf dem Industrie-Standard Omlox basieren.

Die Position von Blechteilen in Echtzeit ermitteln

Zigpos liefert unter anderem für das Indoor-Lokalisierungssystem Track & Trace von Trumpf bereits Softwarekomponenten. Die Lösung ermittelt die Position von Blechteilen in Echtzeit und steigert durch die entstehende Transparenz die Produktivität und Planbarkeit in der Fertigung. Durch die Ultra-Wide-Band-Technologie (UWB) lässt sich das Ortungssystem trotz der Reflektionen in metallischer Fertigungsumgebung sicher nutzen.

Mit der erweiterten Beteiligung Synergien heben

Zigpos beschäftigt etwa 20 Mitarbeiter. Zu den Anwendern gehören Technologiekonzerne und Unternehmen aus der Halbleiterindustrie.

Bereits 2019 hatte sich Trumpf an dem Dresdner Unternehmen beteiligt. Mit der jetzt erweiterten Beteiligung wollen beide Firmen Synergien heben und einen noch engeren Entwicklungsverbund eingehen, aber weiterhin getrennt am Markt agieren. Über weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. (bec)

Kontakt:

Trumpf GmbH + Co. KG

Johann-Maus-Straße 2

71254 Ditzingen

Tel.: +49 7156 303–0

E-Mail: info@de.trumpf.com

Website: www.trumpf.com