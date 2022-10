Trumpf gründet Beratungsfirma für smarte Fabrikplanung

Das neu gegründete Beratungsunternehmen „Trumpf Smart Factory Consulting“ stellt sich auf der Euroblech 2022 vor. Es wird künftig Blechfertiger bei der Optimierung ihrer Abläufe sowie bei der Fabrik- und Fertigungsplanung unterstützen. Das Unternehmen fokussiert die Produktionsprozesse der Kunden und arbeitet losgelöst vom Maschinenvertrieb von Trumpf.

„Steigender Kostendruck durch hohe Rohstoff- und Energiekosten sowie der zunehmende Fachkräftemangel erfordern mehr denn je eine effiziente und materialsparende Verarbeitung“, sagt Thomas Rupp, Geschäftsführer von Trumpf Smart Factory Consulting. Als Leitanwender und Leitanbieter für die vernetzte Industrie besitze Trumpf ein tiefes Knowhow über Material- und Informationsflüsse auf dem Shopfloor und in der Arbeitsvorbereitung. Das jahrzehntelang aufgebaute Wissen über Fabrikplanung, Maschinen- und Kapazitätsplanung sowie Fertigungssteuerung biete man künftig als eigenständige Beratungsleistung an. Rupp weiter: „Dabei verbinden wir auf einzigartige Weise Methodenkompetenz mit tiefem Technologie- und Prozess-Verständnis in der Blechindustrie.“

Beratungsunternehmen, das Vorschläge auch umsetzen kann

Das neue Angebot richtet sich auf der einen Seite an Unternehmen, die ihre Fertigung erweitern oder eine neue Fabrik aufbauen wollen und Unterstützung bei der Planung suchen. Ausdrücklich sollen aber auch Betriebe mit bestehenden Produktionsstrukturen von dem Beratungsangebot profitieren, die derzeit oft vor großen Herausforderungen stehen.

„Wir heben uns von anderen Unternehmensberatungen ab, weil wir nicht nur handfeste, konkrete Optimierungsvorschläge machen, sondern diese auch umsetzen. Oft reichen schon einfache Maßnahmen, um enorme Produktivitätssprünge zu erzielen. Dadurch helfen wir blechverarbeitenden Unternehmen, die Rentabilität ihrer Fertigung zu verbessern und sich digital und zukunftsfähig aufzustellen. Dies schließt mit ein, dass wir unsere Kunden bei der Einführung von Oseon, der Trumpf-Software zur Fertigungssteuerung, begleiten. So stellen wir sicher, dass Prozesse und Software perfekt aufeinander abgestimmt sind“, sagt Rupp.

Die Beratungsleistungen der Trumpf Smart Factory Consulting sind weltweit verfügbar. Sie hat ihren Sitz in Ditzingen. Insgesamt sind rund 20 Mitarbeitende dort tätig. (eve)

