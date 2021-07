Trumpf gründet Unternehmen für Tracking-Technologien

Anzeige

Das Technologieunternehmen Trumpf hat am 1. Juli 2021 die Gesellschaft „Trumpf Tracking Technologies GmbH“ gegründet. Sie entwickelt und produziert Ortungssoftware und -elektronik für Fabrikausrüster, die sie in ihre Produkte einbauen können. Dadurch lassen sich elektronische Geräte wie Wlan-Router, 5G-Sender oder Industrieleuchten zu einem Sender für Ortungstechnologie aufrüsten. In Fertigungsfabriken können solche Devices dann beispielsweise Produktionsaufträge und einzelne Produkte orten und nachverfolgen.

Tracking für die smarte Logistik

„Mit unseren standardisierten Ortungslösungen ermöglichen wir smarte Logistik für die vernetzte Fertigung. Sie basiert auf offenen Standards und legt damit die Basis für einen anbieteroffenen und wirtschaftlichen Einsatz“, sagt Eberhard Wahl, langjähriger Trumpf-Mitarbeiter und CEO von Trumpf Tracking Technologies. Das Unternehmen beschäftigt zunächst rund 20 Mitarbeiter.

Zudem entwickelt das neue Trumpf-Unternehmen ein Betriebssystem, mit dem sich Ortungsnetzwerke betreiben, überwachen und steuern lassen. Es basiert auf dem offenen Industrie-Standard „Omlox“ und funktioniere deshalb unabhängig von der Ortungstechnologie und bei unterschiedlichen Anbietern.

Orten ohne zusätzliche Hardwarekosten

„Der Omlox-Standard ermöglicht, verschiedene Hardware, Software und Services nahtlos miteinander zu vernetzten“, erklärt Franz Lehmann, CTO von Trumpf Tracking Technologies. Dadurch sollen sich Applikationen ohne zusätzliche Hardware-Kosten auf der Ortungsinfrastruktur aufbauen lassen. Weiter sei es mit dem Omlox-Standard möglich, Technologien wie Bluetooth, WIFI oder Ultrabreitband gemeinsam zu nutzen.

Für die Fertigung eignet sich insbesondere die Ultrabreitband-Technologie, die sich zuverlässig auch im Bereich metallischer Maschinen oder Produkte einsetzen lässt. (os)

