Sensorik Trumpf übernimmt die Laserdiodensparte von Philips und setzt damit auf neue Geschäftsfelder wieund Photonik zur Datenübertragung.

Das Technologieunternehmen Trumpf übernimmt die Photonics GmbH von Philips mit Hauptsitz in Ulm zu 100 % . Damit erschließen sich die Schwaben zusätzlich zum bereits bestehenden Geschäft mit Hochleistungsdiodenlasern ein neues Marktsegment und erweitern ihr Produktportfolio. Laserdioden von Philips Photonics werden in Smartphones, in der digitalen Datenübertragung und in Sensoren für das autonome Fahren eingesetzt. Die Photonics GmbH beschäftigt rund 280 Mitarbeiter. „Durch diese Akquisition wollen wir neue Produktfelder erschließen und unser bestehendes Portfolio an einer strategisch bedeutsamen Stelle erweitern“, sagte Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller.

17. Januar 2019