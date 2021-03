Trumpf übernimmt spanisches Softwarehaus Lantek

Anzeige

Die Trumpf GmbH + Co. KG übernimmt das spanische Softwarehaus Lantek. Der Maschinenbauer aus Ditzingen setzt damit auf Software in der Blechbearbeitung, die unabhängig vom Maschinenhersteller läuft.

„Trumpf öffnet sich damit den Produktionsökosystemen der Kunden“, sagt Thomas Schneider, Entwicklungsgeschäftsführer Werkzeugmaschinen von Trumpf. „Der Prozess unserer Kunden ist unser Fokus – wir bilden mit Lantek die Prozesskette Blech auch mit Maschinen verschiedener Hersteller umfassend ab. So gehen wir einen weiteren großen Schritt in Richtung effizienter und vernetzter Blechfertigung und bereichern das Lösungsportfolio der Smart Factory.“

Investitionen in eine vernetzte Blechfertigung

Nach der Beteiligung an der Entwicklung von Umati, der offenen Maschinendatenschnittstelle, die Entwicklung von Omlox, des offenen Ortungsstandards sowie der Kooperation mit dem Intralogistik Experten Jungheinrich bei fahrerlosen Flurförderfahrzeugen ist die Zusammenarbeit mit Lantek für Trumpf ein weiterer Schritt hin zur smarten Blechfertigung der Zukunft.

„Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Trumpf. Lantek ist seit 35 Jahren führend im Bereich der Blechbearbeitungssoftware, dank seiner Fähigkeit, die besten Fertigungslösungen auf alle Schneidanlagen zu bringen. Dies wird auch weiterhin unser Ziel sein, indem wir die Vernetzung und die Eigenständigkeit zwischen Werkzeugmaschinenherstellern sicherstellen“, sagt Alberto López de Biñaspre, CEO von Lantek. „Unsere Kunden profitieren von einem engen Austausch in den Schlüsseltechnologien der kommenden künstlichen Intelligenz, Datenmodelle und ganzheitlichen Prozesssteuerung. So können wir unsere Kompetenzen bündeln und in Zukunft noch offener und kundenorientierter Software für die Zukunft der Blechfertigung entwickeln.“

Lantek soll auch weiterhin unter dem bisherigen Namen firmieren. Eine Integration unter der Marke Trumpf ist nicht geplant. Über die finanziellen Details der Transaktion haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion wird Ende des Monats erwartet. (ys)

