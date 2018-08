Übernahme von Aventics unter Dach und Fach

Anzeige

Der US-Technologiekonzern Emerson hat den Erwerb des Pneumatikspezialisten Aventics mit Sitz in Laatzen abgeschlossen. Die Akquisition werde die Reichweite des Unternehmens auf dem wachsenden Markt für Fluidautomation in Höhe von 13 Mrd. US-Dollar deutlich erhöhen und die Präsenz von Emerson im Bereich der Automatisierungstechnik in Europa festigen, heißt es.

Wie der Konzern mit Sitz in St. Louis/Missouri weiter mitteilt, bilde Aventics eine hervorragende Ergänzung zu Emersons Lösungen in wichtigen diskreten und hybriden Automationsmärkten. Die Kombination der beiden Unternehmen schaffe eines der breitesten Portfolios im Bereich Fluid Control und pneumatische Geräte mit Sensor- und Überwachungsfunktionen, um die Systemverfügbarkeit und -leistung zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und den Energieverbrauch zu optimieren. Aventics hat seinen Unternehmenssitz in Laatzen bei Hannover und betreibt fünf Produktionsstandorte. Weltweit beschäftigt der Anbieter intelli- genter Pneumatiktechnologien eigenen Angaben zufolge rund 2100 Mitarbeiter.

3. August 2018