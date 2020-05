Gemischte Signale in Corona-Zeiten

Anzeige

Nach 2 Prozent Wachstum in 2019 ging der Umsatz bei Igus im ersten Quartal wegen der Corona-Lage zurück. Der Auftragseingang blieb nahezu stabil.

Im vergangenen Jahr konnte der Motion Plastics-Spezialist Igus seinen Umsatz trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes um 2 % auf 764 Mio. Euro steigern. Mit der aktuellen Corona-Krise haben sich die Rahmenbedingungen weiter verschärft. Das bekommt auch das Kölner Unternehmen zu spüren. So ging der Umsatz in den ersten vier Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 % zurück. Der Auftragseingang ist nahezu stabil und liegt derzeit nur bei minus 2 %. „Wir erhalten momentan viele Anfragen und vereinbaren virtuelle Besuchstermine“, erklärt Frank Blase, Geschäftsführer der Igus GmbH. „Das Interesse von Kunden an Lösungen, die die Technik nachhaltig verbessern und dabei Kosten senken, steigt spürbar.“

