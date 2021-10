United Grinding geht Partnerschaft mit Titans of CNC ein

United Grinding geht eine Partnerschaft mit Titans of CNC ein, dem Anbieter von Weiterbildungsplattformen in der Fertigungsindustrie, um die anspruchsvolle Ausbildung im Bereich des Präzisionsschleifens voranzutreiben.

Die Partnerschaft umfasst die Entwicklung einer Grinding Academy, die Neueinsteigern in der Branche die Grundlagen des Schleifens in einem leicht verständlichen, digitalen Format vermitteln soll. United Grinding hat zur Unterstützung dieser Partnerschaft eine neue Website eingerichtet, auf der verschiedene Informationen über die Partnerschaft zu finden sind. Die Website wird auch eine Liste der Maschinen enthalten, die Titans of CNC für Schulungen und die Produktion eingesetzt hat. Außerdem finden sich dort sämtliche Videos, die Titans of CNC mit Maschinen von United Grinding produziert hat.

Laut Titan Gilroy, CEO und Gründer von Titans of CNC, liegt sein Schwerpunkt auf der Entwicklung und Bereitstellung von hochqualifizierten Ausbildungsinhalten für die Fertigungsindustrie durch die Titans of CNC Academy. Mit seinem kostenlosen, videobasierten, Schritt-für-Schritt-Schulungssystem bietet man Antworten auf reale Fertigungsprobleme.

„Mein Team und ich freuen uns, offiziell mit United Grinding zusammenzuarbeiten, um das Bewusstsein für das Schleifen zu schärfen und einem weltweiten Publikum fortgeschrittene Schleiftechniken näher zu bringen“, so Gilroy. „United Grinding genießt in der Branche aufgrund der Qualität, Leistung und Vielseitigkeit ihres umfassenden Maschinenportfolios einen hervorragenden Ruf. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den weltweit fortschrittlichsten Lehrplan für das Schleifen auf der Plattform von United Grinding zu entwickeln.“

Führende CNC-Bildungsplattform

Gilroy gründete Titans of CNC als eine Maschinenwerkstatt in Nordkalifornien, die einige der anspruchsvollsten Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie herstellte. Von dort aus entwickelte sich die Werkstatt zu einer Reality-TV-Serie, die in einem weltweiten Netzwerk von Ingenieuren, Maschinisten, Hobbyisten, Studenten und Pädagogen als führende CNC-Bildungsplattform anerkannt ist.

Stephan Nell, CEO der United Grinding Group: „Der Bedarf an ausgebildeten Zerspanungsmechanikern ist heute größer denn je, und in unserer neuen Partnerschaft sind wir stolz darauf, uns erneut für die Ausbildung der nächsten Generation junger Zerspanungsmechaniker zu engagieren.“

Die United Grinding Group

Die United Grinding Group ist weltweit einer der führenden Hersteller von Präzisionsmaschinen für das Schleifen, das Erodieren, das Lasern, das Messen sowie die Kombinationsbearbeitung. Mit rund 2.500 Mitarbeitenden an mehr als 20 Produktions-, Service- und Vertriebsstandorten ist die Unternehmensgruppe kundennah und leistungsstark aufgestellt.

Mit ihren Marken Mägerle, Blohm, Jung, Studer, Schaudt, Mikrosa, Walter und Ewag sowie den Kompetenzzentren in Amerika und Asien bietet United Grinding ein breites Applikationswissen, ein großes Produktportfolio und Dienstleistungssortiment für das Flach- und Profilschleifen, das Rundschleifen sowie die Werkzeugbearbeitung. Zudem wird ein Kompetenzzentrum für additive Fertigung unter der Marke IRPD betrieben. (bt)

www.titansofgrinding.com

Kontakt

United Grinding Group Management AG

Jubiläumsstrasse 95

CH – 3005 Bern

Tel. +41 31 356 0128

info@grinding.ch

www.grinding.ch