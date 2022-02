Universal Robots erzielt 2021 einen Umsatz von 311 Millionen US-Dollar

Universal Robots (UR), dänischer Pionier für kollaborierende Leichtbauroboter, meldet für das Jahr 2021 einen Rekordjahresumsatz von 311 Mio. US-Dollar. Das entspricht einem Umsatzwachstum von 41 % im Vergleich zum Vorjahr und insgesamt 23 % mehr als vor der Pandemie im Jahr 2019.

Rekorde brechen – auch in der eigenen Produktion

Für Kim Povlsen, den Präsidenten des Unternehmens, ist das keine Überraschung: „Universal Robots hat ein großartiges Jahr hinter sich. In einem Unternehmen wie dem unseren, das anspruchsvolle Hardware nach höchsten Qualitätsstandards herstellt, kann ein solches Wachstum nur gelingen, wenn alle Beteiligten mit vollem Einsatz dabei sind. Unser Produktionsteam in Dänemark beispielsweise hat im vierten Quartal innerhalb von nur einer Woche 400 Cobots hergestellt und damit interne Rekorde gebrochen. Und auch unsere Supply-Chain-Experten haben es geschafft, unser Geschäft trotz globaler Lieferprobleme reibungslos am Laufen zu halten.“

Der Automatisierungsmarkt boomt

Bereits der Umsatz im vierten Quartal war rekordverdächtig: So stieg er um 22 % gegenüber dem gleichen Quartal im Vorjahr und um 28 % gegenüber dem vierten Quartal 2019.

„Unser Wachstum wird von mehreren langfristigen Trends angetrieben. Dazu zählen der anhaltende Arbeitskräftemangel und das steigende Bewusstsein dafür, dass Automatisierung der Schlüssel zu höherer Produktivität ist. Wir gewinnen dabei nicht nur neue Kunden, sondern erhalten auch wiederkehrende Aufträge von überzeugten Bestandskunden, die den Einsatz von Cobots in ihrem Betrieb ausweiten wollen“, resümiert Povlsen.

Auch 2022 auf Wachstumskurs

Universal Robots erwartet auch für 2022 ein starkes Wachstum, wie Kim Povlsen erklärt: „Die Nachfrage nach kollaborierenden Robotern wird weiter steigen, und unser einzigartiges Ökosystem wächst mit ihr. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 1.000 unabhängigen Partnern – darunter Herstellern von Komponenten, Bausätzen und Anwendungen, zertifizierten Integratoren und Distributoren – schaffen wir innovative Kollaborationslösungen, die uns zu weiterem Wachstum verhelfen.“ (bec)

