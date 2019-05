Unternehmen werden Ausgaben für IT-Sicherheit verdoppeln

Anzeige

Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland (54 %) wird ihre Ausgaben für IT-Sicherheit bis 2030 verdoppeln. Das ist das Ergebnis der „IT-Sicherheitsstudie 2019“, bei der die Datensicherheitsfirma Team Drive gemeinsam mit der Nationalen Initiative für Informations- und Internetsicherheit (NIFIS) 100 vorwiegend mittelständische Unternehmen in Deutschland bezüglich IT- und Datensicherheit befragt hat.

14 % der befragten Firmen erwarten einen Anstieg ihrer Ausgaben für IT-Sicherheit um ein Drittel, zusätzliche 12 % um die Hälfte. Damit habe die deutsche Wirtschaft endlich erkannt, wie wichtig die IT- und Datensicherheit in einer von Digitalisierung durchzogenen Geschäftswelt ist, so die Meinung der Studienauftraggeber.

Nicht einmal ein Zehntel der befragten Unternehmen erwartet, die IT-Ausgaben künftig in etwa auf dem heutigen Stand halten zu können. Für das laufende Jahr 2019 gehen 60 % der Befragten sogar davon aus, dass die IT-Sicherheitsausgaben um mindestens ein Drittel anziehen werden.

30. April 2019