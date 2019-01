US-Zoll-Diskussionen drücken auf die Stimmung

Anzeige

Das Geschäftsklima der deutschen Zulieferindustrie hat sich im November sowohl in der Bewertung der aktuellen Lage als auch im Bereich der Perspektiven abgeschwächt. Zehn Monate sei es her, vermeldet die Arbeitsgemeinschaft Zulieferer (ArGeZ), dass die Branche den Peak in der Lagebewertung hinter sich gelassen hat. Die Perspektiven für die nächsten sechs Monate werden bestimmt von der Diskussion über die Einführung von 25 % Zoll auf Pkw-Lieferungen in die USA. In der Wahrnehmung etwas zurückgesetzt ist die Implementierung von höheren Zollsätzen auch auf Komponenten. Zudem ist etwas aus dem Fokus gerückt, dass die Probleme bei der Umsetzung des neuen Prüfverfahrens WLTP auf die Abrufe bei den Zulieferern nachwirken. Auch dies verbessere nicht die Stimmung bei den Zulieferern, betont die ArGeZ.

16. Januar 2019