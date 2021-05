Varta beteiligt sich an Forschungsprojekt zur Batterieproduktion

Anzeige

Die Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA soll die Produktion günstiger machen und die Qualität verbessern. Die Technologie soll bei der Herstellung der neuen Lithium-Ionen-Rundzelle zum Einsatz kommen.

Varta produziert täglich nahezu 10 Mio. Batteriezellen und stellt somit einen idealen Partner für das Projekt DigiBattPro4.0 des Fraunhofer IPA dar. Die Abkürzung steht für digitalisierte Batteriezellenproduktion mit Industrie-4.0-Technologien.

Batteriefertigung der Zukunft

Das Ziel ist, die Batteriefertigung der Zukunft zu entwickeln, in der jeder Schritt digital erfasst und mithilfe künstlicher Intelligenz überwacht wird. Dabei sollen nicht nur fehlerhafte Teile erkannt werden, sondern gleich auch der Prozess dahingehend optimiert werden, dass die Ursache für den Fehler gleich mitgebehoben wird. Und das, ohne dass ein Mensch eingreifen muss.

Den realen Produktionsprozess virtuell abbilden

Bei DigitBattPro4.0 vernetzen die Experten des Fraunhofer-Instituts die Maschinen und entwerfen ein Computermodell, um so den realen Produktionsprozess auch virtuell abbilden zu können. Damit soll die Grundlage für eine sich selbst regelnde Produktion geschaffen werden.

Geplant ist, diese Technologie dann auch bei der Produktion der neuen Lithium-Ionen-Rundzellen zum Einsatz zu bringen, die Varta ab Ende des Jahres auf einer Pilotlinie produzieren wird. Das Ziel ist eine vollautomatische Produktion, bei der die Geschwindigkeit weiter erhöht und der Ausschuss weiter reduziert werden kann. Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt.

Mit KI Prozessschritte überwachen und optimieren

Isa Topac, Digital-Transformation-Manager bei Varta: „Wir sind stolz, hier als Vorreiter auftreten zu können. DigiBattPro4.0 ist ein spannendes Projekt, das uns helfen wird, unsere Prozesse noch digitaler und noch schneller zu machen. Somit sichern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren technologischen Fortschritt und bauen ihn weiter aus.“

Rainer Hald, Chief Technology Officer der Varta AG: „DigiBattPro4.0 bietet uns die Möglichkeit, einen entscheidenden Beitrag für die Entwicklung der Batteriefertigung von morgen zu liefern. In Zukunft wird es dank modernster Technologie und künstlicher Intelligenz möglich sein, alle Prozessschritte zu überwachen und zu optimieren. Varta liefert heute schon höchste Präzision in allen Schritten der Zellfertigung und ist somit der optimale Partner für das Projekt. Wir freuen uns, ein weiteres Mal an der Zukunft der Batterietechnologie und -Produktion mitzuarbeiten.“ (bec)

Kontakt:

Varta AG

Varta-Platz 1

73479 Ellwangen

Tel: +49 7961 921–0

E-Mail: info@varta-ag.com

Website: www.varta-ag.com