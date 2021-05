VDMA veröffentlicht Leitfaden IEC 62443

Anzeige

Der Leitfaden IEC 62443 des VDMA unterstützt den Maschinen- und Anlagenbau bei der Security in Betriebsprozessen und hilft resiliente Produkte gegen Cyber-Angriffe und andere IT-induzierte Schäden im Unternehmen herzustellen. Der Leitfaden richtet sich insbesondere an KMU, da diese in der Regel nicht über angemessene Fachexpertise auf diesem Gebiet verfügen. . In der Praxis ist die Anwendung eines international harmonisierten Branchenstandards zielführender als eigene Entwicklungen, weil Erfahrungswissen betroffener Unternehmen direkt einfließen und Hersteller international anschlussfähige Produkte entwickeln können. Hier bietet der Leitfaden zum Standard IEC 62443 für den Maschinen- und Anlagenbau konkrete Unterstützung an.

VDMA fördert praxisgerechte Umsetzbarkeit von Industrial Security

Aus Sicht des VDMA ist es notwendig, dass die Industrial Security praxisgerecht umsetzbar ist, ohne den Anspruch auf Wirksamkeit zu verlieren. Dabei ist das Ziel: die Umsetzung des Security-Level 2 der IEC 62443, was die Abwehr von mehr als nur zufälligen Beeinträchtigungen bedeutet. Der Leitfaden bietet insbesondere Einsteigern eine gute Möglichkeit, sich mit der IEC 62443 grundlegend vertraut zu machen. Dabei gilt es zu beachten, dass Unternehmen neben aktuellen Herausforderungen auch zukünftige Bedrohungen im Blick behalten müssen, um die gegenwärtigen Produktentwicklungen voranzutreiben.

Industrial Security als wesentliches Produktmerkmal erkennen

Nicht zuletzt kann durch eine gestärkte Security „Made in Europe“ ein Wettbewerbsvorteil erzielt werden, der umso deutlicher ausfällt, je stärker die Anforderungen an industrieller Cybersicherheit wachsen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Industrial Security als wesentliches Produktmerkmal neben der klassischen, funktionsorientierten Sicherheit erkannt und im Rahmen des Produktlebenszyklus vernetzter Anlagen bei der Gestaltung der Produkte, der cyber-sicheren Inbetriebnahme und über den Nutzungszeitraum hinweg etabliert wird. (eve)

